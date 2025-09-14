«Экипаж с танком как одно целое»: как танкисты из Башкирии ведут бой в зоне СВО

Современные танки позволяют стрелять как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Об эффективной и точной боевой работе башкирских бойцов в зоне СВО – подробнее далее.
Даже в свой профессиональный праздник танкисты 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» — на боевом посту. Обеспечивают огневую поддержку российским штурмовикам на Покровском направлении. Боевые задачи могут поступить несколько раз в день.
Знания, полученные в Казанском танковом училище, и боевой опыт с первых дней СВО позволяют замкомандиру батальона грамотно руководить экипажами. Большинство его ребят отмечены орденами Мужества и другими госнаградами.
Модернизированные танки Т-80 позволяют выполнять самые сложные задачи на передовой. Неоднократно экипажам приходилось выходить и на прямую наводку.
Экипаж танка — три человека. Командир, наводчик и механик-водитель. Каждый знает свою работу, что позволяет эффективно выполнять работу в условиях, когда на счету каждая секунда.
И всё же без четвертого человека танкистам порой не обойтись. Работу экипажей даже в ночное время суток корректируют операторы беспилотников с тепловизорами, что повышает эффективность каждого выстрела.
Несмотря на то, что характер боевых действий изменился больше в сторону беспилотных летательных систем, танковые войска сохранили своё лицо как главный ударный кулак. Танкисты группировки войск «Центр» готовы выполнить любую поставленную задачу как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой.
На Краснолиманском направлении ЛНР также успешно действуют бойцы танкового батальона имени Сергея Зорина, входящего в состав мотострелкового полка «Башкортостан». У каждого подразделения свои задачи и свой фронт работы. Но цель одна — чтобы Победа была за нами.