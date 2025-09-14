«Экипаж с танком как одно целое»: как танкисты из Башкирии ведут бой в зоне СВО

Современные танки позволяют стрелять как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Об эффективной и точной боевой работе башкирских бойцов в зоне СВО – подробнее далее.

Даже в свой профессиональный праздник танкисты 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» — на боевом посту. Обеспечивают огневую поддержку российским штурмовикам на Покровском направлении. Боевые задачи могут поступить несколько раз в день.

Знания, полученные в Казанском танковом училище, и боевой опыт с первых дней СВО позволяют замкомандиру батальона грамотно руководить экипажами. Большинство его ребят отмечены орденами Мужества и другими госнаградами.

Мы работаем на дальность до 12 км. Бывает, что подъезжаем к линии боевого соприкосновения на 4-5 км. Понятно, что заранее подготавливаем огневой рубеж. Тщательно производим маскировку. Когда машина с ЗОПа работает, две линии стрелков с ружьями обороняют машину, если будет атака с дронов. позывной «Башкир»

Модернизированные танки Т-80 позволяют выполнять самые сложные задачи на передовой. Неоднократно экипажам приходилось выходить и на прямую наводку.

Зависит всё вместе. И от слаженности экипажа, и от технических характеристик. Потому что экипаж с танком как одно целое получается. Машина хорошая, в бою надёжная. Был случай, когда выезжали, и со стороны противника тоже выкатились танки. Вступили в бой. Поразили их. Пехота потом успешно зашла, взяли лесопосадку. позывной «Шаман»

Экипаж танка — три человека. Командир, наводчик и механик-водитель. Каждый знает свою работу, что позволяет эффективно выполнять работу в условиях, когда на счету каждая секунда.

Ну, за счёт газотурбинных двигателей, которые на данных машинах стоят по 1250 л/с, они очень маневренные. В повороты легко и быстро заходит по сравнению с другими машинами. И скорость набирает быстро. И ещё один плюс, когда идёшь на противника, тебя не слышно. Звук слышно только сзади. позывной «Федя»

На прямой наводке орудие очень точное. С закрытых огневых позиций с 10 км можем попасть в цель два на два метра. Спокойно попадаем с трёх выстрелов. Наши танки компактнее за счёт того, что механизм заряжания имеется. Нету лишнего заброневого пространства, которое нужно для четвёртого человека. Всё гораздо компактнее, и быстрее заряжает, и на ходу не устаёт, и стабильное заряжание. позывной «Некст»

И всё же без четвертого человека танкистам порой не обойтись. Работу экипажей даже в ночное время суток корректируют операторы беспилотников с тепловизорами, что повышает эффективность каждого выстрела.

Таранить дроны противника и корректировать наших танкистов. Первый снаряд пристрелочный, потом мы им говорим, куда именно работать. Операторы и БПЛА в связке работают. Мы глаза для танков. позывной «Курай»

Несмотря на то, что характер боевых действий изменился больше в сторону беспилотных летательных систем, танковые войска сохранили своё лицо как главный ударный кулак. Танкисты группировки войск «Центр» готовы выполнить любую поставленную задачу как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой.