В Башкирии состоялись муниципальные выборы

239 депутатских мандатов будут замещены в ходе этой избирательной компании. Сегодня в Башкортостане состоялся единый день голосования. Жители республики выбирали депутатов представительных органов местного самоуправления. В городах Белорецк и Бирск, а также в селе Юматово Уфимского района прошли основные выборы, в других же муниципалитетах дополнительные.

Ровно в семь утра по всей республике открылись 256 избирательных участков. Свою работу они завершили в 21:00. Сейчас начался процесс подсчёта голосов. В единый день голосования в Башкортостане работал ситуационный центр Общественного штаба по наблюдению за ходом выборов. Его задачей было обеспечение открытости и честности избирательного процесса.