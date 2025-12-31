Выборы, нацполитика и борьба с фейками: как в Башкирии формируется единство

В 2025 году Республика Башкортостан продемонстрировала политическую зрелость, которая позволила сохранить верность многолетним принципам. В сентябре состоялись выборы в органы местного самоуправления – это 239 депутатских мандатов. С сентябрьской избирательной кампании муниципалитетов республика начала подготовку к выборам нового состава Госдумы. С этими событиями жители региона сталкиваются не каждый день, но знать о них важно.

Избирательная кампания прошла организованно, спокойно, в честной конкурентной политической борьбе. Внешнеполитический контекст, включая санкционное давление, а также распространение дезинформации, создавали общую сложную среду для всей страны. Разумеется, отражалось это и на региональной повестке. Ключевой вызов был связан с противодействием распространению недостоверной информации – вбросам и фейкам. Мониторинг и оперативное реагирование на подобные случаи стали одним из приоритетов.

Башкортостан подвергается массированному воздействию со стороны врагов, которые пытаются раскачать и дестабилизировать здесь ситуацию. Поэтому к тем проблемам, которые объективно существуют в регионах, к Башкортостану добавляется дополнительное воздействие по разжиганию возникающих проблем. Мы это воздействие чувствуем постоянно. Поэтому опыт менеджирования здесь в условиях, когда надо постоянно помнить, что есть реальные проблемы, внутренние риски и сложности, находятся под внешним воздействием и имеют своей целью дестабилизацию ситуации, – вот это умение менеджировать является замечательным и уникальным опытом. Андрей Исаев, заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе России

Федеральные политологи и эксперты отмечают, в Башкортостане выстроена эффективная система политико-административного управления. По их оценкам, она обеспечивает стабильность и создаёт условия для реализации социально-экономической политики.

Республика закрепилась как один из лидеров России по развитию некоммерческого сектора. В топ-3 регионов Башкортостан входит по механизмам поддержки НКО и доступу к оказанию социальных услуг. На их реализацию за четыре года из Фонда грантов главы направлено свыше 700 млн рублей, а за счет президентских грантов привлечь удалось более 1,3 млрд рублей федеральных средств.

Система власти у нас так устроена, что многие вопросы решаются на федеральном уровне. Поэтому губернатор на федеральном уровне должен эффективно с различными ведомствами взаимодействовать в интересах региона и его жителей. У Радия Фаритовича это получается. Из чего это складывается: это доверие, которое фиксируют выборы и результаты соцопросов, и это положительный результат работы. В современных реалиях губернатор должен быть опытным экономическим управленцем. Здесь крайне важно, если мы говорим про Радия Фаритовича, что у него есть опыт политического администрирования, опыт в администрации Президента, опыт работы в регионе начальником администрации предыдущего руководителя, есть опыт работы в Московской области. Это непосредственная хозяйственная деятельность. Это крайне важно. Константин Костин, президент Фонда развития гражданского общества

Опыт Башкортостана в сохранении мира и согласия в республике отметил на недавней Прямой линии Президент России. Бренд Башкортостана как большого дружного региона известен далеко за пределами нашей республики. Здесь мирно проживают представители более 130 национальностей. Уникальные культурные проекты – День национального костюма, фестивали «Китап-Байрам», День эпоса «Урал-батыр» – стали традиционными и объединяют десятки тысяч людей, укрепляя взаимопонимание на глубинном уровне.

Одним из знаковых событий уходящего года стал 30-летний юбилей Всемирного курултая башкир. Все это время он объединяет тысячи соотечественников не только в разных регионах России, но и странах мира. Как подчеркнул глава республики Радий Хабиров, ключевые задачи Курултая – это сохранение культуры и языка, а главное – укрепление единства и дружбы между всеми народами Башкортостана. И как живые символы – священнослужители протоиерей Виктор Иванов и имам Хамза-хазрат Хафизов. Их совместные поездки в зону СВО – уникальный пример межконфессионального единства. Вместе они доставляют гуманитарную помощь, духовно поддерживают бойцов, делят с ними все тяготы. Этот союз, где нет разногласий, как говорят они сами.

Я отношусь с уважением к выбору хазрата, он относится с уважением к моему выбору, мы поддерживаем друг друга. Виктор Иванов, духовный наставник башкирских батальонов

Мы поддерживаем ребят духовно, я мусульман, отец Виктор – христиан. Хамза Хафизов, духовный наставник башкирских батальонов

Нам делить-то нечего, мы пытаемся выстроить образец, чтобы мы понимали, что мы одно целое. Виктор Иванов, духовный наставник башкирских батальонов

Ну и еще раз напомним, по многим отраслям 2025 год для республики прошел плодотворно. Год за годом Башкортостан подтверждает статус одного из самых динамичных и стабильных регионов страны, занимая лидирующие позиции в ключевых федеральных рейтингах.

- Башкортостан сохраняет третью позицию по инвестиционной привлекательности в рейтинге Агентства стратегических инициатив, разделяя эту позицию с Московской областью.

- «Алга» впервые вошла в тройку лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. Это значимое достижение республики стало результатом системной работы региональных властей, бизнес-сообщества и профильных структур по развитию территории.

- Башкортостан возглавил Национальный рейтинг кластерного развития регионов.

- Республика – в топ-20 рейтинга «Регион-НКО». Он показывает, как развивается всероссийский некоммерческий сектор и стимулирует конкуренцию среди регионов.

- Подтвердил регион и статус лидера научно-технологического развития России, который действительно стал привлекательным для туристов со всей страны – по этому показателю девятая позиция.

- Башкортостан наряду с Москвой и Санкт-Петербургом показал наиболее устойчивые показатели промышленного производства. Это итог анализа Центра развития региональной политики. Рекордный рост индекса промышленного производства показал Санкт-Петербург, в Москве он чуть меньше, в Башкортостане – 0,2%. Увеличились показатели в Татарстане, Московской, Нижегородской, Свердловской областях. В других крупных регионах зафиксирован спад.

- Республика Башкортостан показала выдающиеся результаты, заняв второе место в России по посещаемости культурных мероприятий после Москвы и была признана «Литературным флагманом России» и «Самым читающим регионом».