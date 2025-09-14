Осенью в Уфе пройдут масштабные соревнования

Этой осенью Уфа вновь станет площадкой для сразу нескольких крупных соревнований по боксу. В октябре состоится финал турнира, на котором сформируют сборную Башкортостана на 2026 год. Сейчас в районах республики завершился зональный этап соревнований. А в сентябре на ринг выйдут башкирские звёзды. Артур Субханкулов, Азалия Аминева, Данис Габдрафиков и Бекхан Исраилов сразятся на турнире «IBA.PRO 10».
Фирменные приемы, нюансы подготовки и просто упражнения для разминки. Зональные соревнования по боксу среди жителей Зауралья стартовали с зарядки от легендарного Дениса Лебедева. К нему присоединились звезды башкирского спорта. Среди них — участник Олимпийских игр в Токио Данис Латыпов, чемпион России и мира среди студентов Нияз Файзулин и другие.
Соревнования по боксу стартовали одновременно по всей республике. Лучшие спортсмены в своих зонах уже в октябре примут участие в финальном этапе в Уфе. Именно тогда определится состав сборной Башкортостана на следующий год.
Впрочем, и в республике достаточно своих примеров для подражания. Одним из самых именитых представителей башкирского бокса стал Валерий Лимасов, который сумел подняться на мировой Олимп. Уроженец уфимской Черниковки дебютировал на 21 Олимпийских играх и даже пошатнул на ринге одного из королей бокса — Шугара Рея Леонарда.
Отчасти путь Лимасова повторяет и боец Артур Субханкулов. Как и земляк, действующий боксер выступает в похожей категории и имеет за плечами титул чемпиона Европы. В апреле башкирский спортсмен единогласным решением судей победил австралийца Ибрагима Баллу. А уже в этом месяце ему предстоит сразиться с соотечественником Тиграном Узляном. Бой состоится в рамках турнира, который пройдет 26 сентября, в главном поединке вечера.
Данису Габдрафикову в 8-раундовом поединке за пояс WBA Asia Central в полусреднем весе будет противостоять непобежденный казахстанец Темиржан Баймолда. Данис свой предыдущий бой также провел в апреле на турнире «IBA.PRO» в Уфе. Тогда он победил Александра Хохлова и завоевал серебряный пояс чемпиона России.
Двукратная чемпионка России, победительница Игр БРИКС Азалия Аминева в 6-раундовом поединке в весе до 67 кг встретится с соперницей из Турции. Азалия дебютировала на профессиональном ринге в августе прошлого года и за это время успела провести три успешных поединка в рамках IBA.PRO в Уфе.
В предстоящем турнире «IBA.PRO 10» также примет участие еще один башкирский боец Бекхан Исраилов. Уфа за последние несколько лет стала постоянным местом проведения крупных событий в профессиональном боксе. А успешные выступления башкирских спортсменов только подогревают дополнительный интерес к предстоящему турниру.