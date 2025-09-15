В Башкирии началась неделя безопасности дорожного движения

Сегодня, 15 сентября, в республике стартовала Всероссийская неделя безопасности дорожного движения. Как сообщили в ГАИ, цель мероприятия – привлечь внимание общества к проблеме снижения числа аварий с участием детей и подростков.

Акции по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма будут организованы для учеников, их родителей, а также педагогов, совместно с представителями общественных, молодежных, волонтерских и других заинтересованных организаций.