В Башкирии фотоловушка засняла лосиную семью

В заказнике «Белоозерский» заботятся о животных и создают для них благоприятные условия.

Так, фотоловушка запечатлела, как лосиха привела своих детенышей на кормовую площадку. Известно, что малыши проводят около года с матерью, обучаясь необходимым навыкам для выживания в дикой природе.

Как отметили в Минэкологии региона, в дирекции по особо охраняемым природным территориям не только наблюдают за поведением животных с помощью камер, но и кормят их. Такой подход повышает шансы диких животных на выживание.