Башкирия заняла 9-е место в индексе туристической привлекательности

Республика Башкортостан поднялась на 9-е место в общероссийском индексе туристической привлекательности, войдя в топ-10 регионов. Этот рост с 11-й позиции подтверждает успех системной работы по созданию разнопланового туристского продукта – от этнографии до активного отдыха.

Отдельным стратегическим направлением стал научно-популярный туризм: в республике в рамках нацпроекта создано девять междисциплинарных маршрутов. Эти программы, охватывающие медицину, IT и другие области, знакомят школьников и студентов с передовыми разработками, выполняя важную просветительскую и профориентационную роль.