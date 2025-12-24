Башкирия заняла 9-е место в индексе туристической привлекательности

Республика Башкортостан поднялась на 9-е место в общероссийском индексе туристической привлекательности, войдя в топ-10 регионов. Этот рост с 11-й позиции подтверждает успех системной работы по созданию разнопланового туристского продукта – от этнографии до активного отдыха.
Отдельным стратегическим направлением стал научно-популярный туризм: в республике в рамках нацпроекта создано девять междисциплинарных маршрутов. Эти программы, охватывающие медицину, IT и другие области, знакомят школьников и студентов с передовыми разработками, выполняя важную просветительскую и профориентационную роль.
Успешный опыт Башкортостана в координации усилий науки, бизнеса и власти представлен как национальная практика. Таким образом, динамичное развитие как рекреационного, так и образовательного туризма вносит ключевой вклад в общий рост привлекательности региона для путешественников.