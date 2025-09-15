Авиарейсов из Уфы в Санкт-Петербург станет больше

С 29 сентября авиакомпания «Северный Ветер» увеличит количество рейсов из Уфы в Санкт-Петербург. Теперь полеты будут выполняться до двух раз в день. Об этом сообщила глава Минтранса республики Любовь Минакова.
Для перевозок будут использоваться современные самолеты: Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров и Airbus A321 — до 220 мест.
Санкт-Петербург остается одним из самых популярных направлений для жителей Башкирии. Дополнительные рейсы предоставят пассажирам возможность выбрать более удобное время вылета и обеспечат комфортные перелеты.