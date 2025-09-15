В Бурзянском районе прошел субботник на берегу Белой

В Бурзянском районе республики очистили береговую линию реки Белой после летнего туристического сезона. Маршрут осеннего субботника прошел по популярному направлению сплавов. В мероприятии приняли участие около 200 человек. Как прошла экологическая акция «Чистый Бурзян» и какое количество мусора собрали – в нашем сюжете.

Будучи актером по специальности, Айнур Давлетбаев мог бы стать именитым мастером сцены или известным телеведущим. Пробовал себя в кино, театре и на телевидении. Но душа все тянулась на малую родину. Три года назад переехал в Бурзян, занявшись туризмом. Сейчас во владениях Айнура несколько гектаров земли, на которых разместил туристические дома. Как и многие другие, к экологическому субботнику он присоединился с радостью.

Утро выходного дня, и большое скопление людей на привычном сплавном маршруте – давно не редкость. Однако повод особый. Присоединиться к сбору мусора можно было на любом участке. И после летнего сезона это особенно важно – уменьшить антропогенную нагрузку.

В Бурзянском районе сплавы проводят порядка 30 предпринимателей. Все они вышли на экологический субботник. Приехали также представители Учалинского и Белорецкого районов. Как говорят организаторы, им хотелось бы видеть туроператоров из Татарстана, Удмуртской Республики, Челябинской и Свердловской областей, которые также реализовывают свой бизнес в нашей республике.

В Бурзяне наплыв туристов связывают с погодой – в 2024-м из-за затяжных дождей не удавалось организовать сплавы. В этом году сезон выдался удачным. Однако есть и свои недостатки в увеличении количества отдыхающих. Прибрежная зона завалена мусором.