В Башкирии открыли беседку памяти в честь погибшего бойца СВО

В Зианчуринском районе открыли беседку памяти, посвящённую погибшему участнику СВО Юниру Давлетшину. Родители и брат героя возвели её сами и назвали «Хатер», что в переводе с башкирского означает «Память».

Ещё мальчишкой Юнир Давлетшин строил на этом месте шалаши, играл с друзьями, купался и рыбачил, часто слушал рассказы взрослых о войне. Когда вырос, решил, что должен сам защищать Родину. В 2023 году героически погиб в зоне специальной военной операции.