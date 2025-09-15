В Башкирии открыли беседку памяти в честь погибшего бойца СВО

В Зианчуринском районе открыли беседку памяти, посвящённую погибшему участнику СВО Юниру Давлетшину. Родители и брат героя возвели её сами и назвали «Хатер», что в переводе с башкирского означает «Память».
Ещё мальчишкой Юнир Давлетшин строил на этом месте шалаши, играл с друзьями, купался и рыбачил, часто слушал рассказы взрослых о войне. Когда вырос, решил, что должен сам защищать Родину. В 2023 году героически погиб в зоне специальной военной операции.
Вклад внесли и жители села Идельбаково. Беседку оборудовали мангалом, столом и скамейками. Каждый знал Юнира Давлетшина и, отдыхая там, вспоминает о его жизни и героическом пути.