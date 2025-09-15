Школа-студия телерадиоискусств ТРК «Башкортостан» запускает новый курс

Школа-студия телерадиоискусства ТРК «Башкортостан» объявила о наборе слушателей для обучения по программе дополнительного образования «Инженерно-техническое обеспечение современного телерадиовещания». Приглашаются сотрудники государственных, муниципальных и частных телерадиостудий, а также все желающие ознакомиться с работой в современных телерадиокомпаниях.

Занятия проводятся в студиях и аппаратных телеканала БСТ, радио «Спутник ФМ» и «Юлдаш». Успешно прошедшие обучение получат удостоверения о дополнительном образовании или о повышении квалификации. Курс стартует 29 сентября и продлится по 3 октября, с 14 до 18 часов. Отличившиеся слушатели смогут претендовать на замещение вакансий в телерадиокомпании «Башкортостан». Все интересующие вопросы можете задать по телефонам: 8 (917) 75-470-40; 8 (905) 308-98-22.