В Абзелиловском районе Башкирии усилили поддержку бойцов СВО

Основная задача — это СВО. Именно с таким посылом глава Абзелиловского района Айрат Аминев обратился к своим подчиненным. Прошёл ровно месяц с момента его назначения на должность руководителя муниципалитета. Айрат Аминев оправдал себя на новом месте как профессионал высокого уровня, способный продуктивно взаимодействовать с населением и принимать взвешенные решения для устойчивого социально-экономического роста территории.

Не привыкший сидеть в кабинете, с первых дней он регулярно выезжает в населенные пункты района, общается с жителями, узнавая о проблемах и давая подчиненным поручения по решению этих проблем. Совещания и поездки проходят даже по выходным. Очевидно, сказывается опыт в бизнесе. Отсюда — умение считать деньги и находить нестандартные решения. Под его руководством в районе объединили волонтерские группы для системной отправки грузов в зону спецоперации.