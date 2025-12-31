Помощь фронту и поддержка бойцов СВО: как Башкирия помогает приближать победу

2025-й стал годом испытаний и годом подлинного мужества. Наши земляки сражаются в составе Вооруженных сил России. Их стойкость и отвага на поле боя – выше всяких слов. И государство отметило это серьезными наградами. Старший лейтенант Ильдар Суфияров, позывной «Хасан» удостоен указом Верховного Главнокомандующего Владимира Путина «Золотой Звезды». Посмертно. «Золотой звездой» награжден и генерал-майор спецназа Росгвардии Руслан Гарифуллин. Уроженцу Ермекеевского района устроили на малой родине теплый прием. И так встречают, поддерживают в Башкортостане участников спецоперации повсюду.

С самого начала вся республика помогает фронту как единое целое. По поручению Радия Хабирова на Донбасс уже отправили почти две сотни колонн с гуманитарной помощью – от простых окопных свечей до современных дронов и машин. А тем, кто возвращается домой, здесь готовы помочь встать на ноги, поддержать морально и, что очень важно, найти хорошую работу. По региональной программе «Герои Башкортостана», аналогичной федеральному проекту, ветераны могут получить управленческие должности. Как сражаются и как живут наши герои – в репортаже военного корреспондента Азата Садреева.

Краснолиманское направление в ЛНР остаётся одной из самых горячих точек спецоперации. В сентябре мотострелковый полк «Башкортостан» в составе 25-й армии выбил ВСУ из Серебрянского лесничества, где бои шли три года. В одном из них героически погиб старший лейтенант Ильдар Суфияров. Попав в окружение неонацистов, он отказался сдаваться в плен и вместе со своими ребятами принял последний бой. Когда боевикам всё же удалось проникнуть в блиндаж, офицер подорвал себя и ещё троих азовцев гранатами. Точное место гибели своего командира смог показать единственный выживший, попавший в плен после тяжёлого ранения и вернувшийся спустя 15 месяцев.

Он однозначно герой, что не сдался, что вызвал огонь на себя. И он молодец, и все парни там молодцы. Никто не сдался, не вышел с белым флагом. позывной «Шахтёр», сослуживец Героя России Ильдара Суфиярова

Марьинка, Артёмовск, Красногоровка, Курахово, Новомихайловка. Вот неполный список освобожденных при участии башкирских солдат населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. С бойцами отдельного пулемётного взвода полка мобилизованных мы встретились на Покровском направлении.

Вот таким образом осуществляется контроль за воздухом. Пока работает дрон-детектор, значит, где-то летают вражеские FPV-дроны. Чтобы обезопасить ребят, постоянное наблюдение за небом. Как говорят в такой ситуации военные, небо «грязное». Пережидаем атаку дронов в одной из разрушенных квартир. Пока было время, пообщались с земляками об их боевом пути.

Поменяли уже несколько направлений. Освобождали города и деревни. Очень много гражданских вывели. Бабушки у нас попадались по 96 лет. Они в детстве в Великой Отечественной попадали под обстрелы и были также эвакуированы, они рассказывали нам. И сейчас уже в 96 лет они эвакуировались с нами. По лесопосадкам по 6 километров выходили. И такие ситуации были. позывной «Джонни»

За такими героями будущее и страны, и республики. Прошедшие горнило войны, они готовы посвятить свою жизнь развитию малой родины. Регион стал флагманом федеральной кадровой программы «Время героев», выйдя на первое место в России по количеству заявок, которых уже более 2000. Одной из первых в стране республика запустила собственную программу «Герои Башкортостана», в рамках которой 70 ветеранов уже проходят обучение для работы на благо региона.

Отношусь очень позитивно. Огромное спасибо Главе Башкортостана Радию Хабирову за то, что он инициировал такой проект. Он поможет в дальнейшем бойцам, которые приедут на гражданку, будут искать работу, и им будет уже полегче в этом плане. И мы знаем, что нас не забывают. Башкирия нам помогает очень сильно, все жители, Глава Башкортостана, главы районов. Им огромное спасибо. позывной «Добрый», участник специальной военной операции

Патриотическое воспитание органично связывает героическое прошлое с настоящим: «Уроки мужества» посетили более 600 тысяч школьников, в учебных заведениях создано 419 тематических экспозиций и установлено свыше 2000 «Парт Героев». Работа 10 специализированных центров поддержки и филиала фонда «Защитники Отечества» обеспечивает сопровождение более 16 тысяч человек.

Польза, конечно, очень большая. Мы получаем много навыков и компетенций. Каждый из нас – это алмаз, но каждому алмазу нужна огранка, чтобы он стал бриллиантом, чтобы человек нашел свое правильно место. Александр Ильтуганов, ветеран СВО

Выбор Уфы в декабре 2025 года для проведения всероссийского семинара-совещания фонда стал признанием на федеральном уровне эффективности выстроенной в республике системы. Всё это стало результатом эффективной работы управленческой команды Радия Хабирова.

Глава республики каждый день начинает с вопросов о мерах поддержки, о вообще полной поддержке, моральной, психологической, государственной участников СВО и их семей. Благодаря этому заряжаются энергией все жители нашей республики, и благодаря этому мы уверенно идём к победе. Оскар Ситдиков, ветеран СВО, помощник Главы Республики Башкортостан

Республика действительно стоит единым фронтом с тех пор, как первые башкирские батальоны пересекли ленточку. С начала СВО собрано и отправлено в зону проведения специальной военной операции почти две сотни гуманитарных конвоев. Отрабатывается каждая заявка военнослужащих. От окопных свечей и масксетей до внедорожников, ударных дронов и бронетехники. Радий Хабиров неоднократно лично посещал наши подразделения – бойцы его давно считают своим, поэтому и дали позывной «Тимер» – железный в переводе с башкирского.

Каждая толика помощи, которую мы им сюда отправляем, особенно когда это правильная помощь, а не просто отгрузить какую-то продукцию – считайте, это чьи-то спасённые жизни, это спасённое здоровье и эффективность выполнения их боевых задач. Я всегда говорю: каждый должен выполнять свою задачу. Они свою боевую, а мы в Башкортостане свою. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

За массовый героизм и отвагу Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 57-му мотострелковому полку. В его составе – башкирский батальон имени Героя России Александра Доставалова. Добровольцы принимают участие в освобождении Донецкой Народной Республики.

Авдеевка. Один из самых мощных укрепов ВСУ, в котором они оказывались с 2014 года. С большим трудом нашим вооруженным силам удалось освободить этот населенный пункт, и сейчас сюда постепенно возвращается мирная жизнь. Тем не менее беспилотная опасность здесь до сих пор сохраняется.

Дрон-детектор почти не смолкает. В небе летают как наши «птички», так и беспилотники противника. Обстановка хоть и стабильно напряжённая, но уже привычная для доставаловцев. У добровольца с позывным «Гриша» дед служил в 112-й Башкавдивизии, в годы Великой Отечественной войны пропал без вести на Донбассе. Внук решил продолжить его дело – служит оператором БПЛА.

Это самое, я бы сказал, первостепенное подразделение такое, которое обеспечивает работу всех других подразделений. Это глаза. Ударные беспилотники. Осуществление сбросов, провизии штурмовым подразделениям, которые находятся на «передке», и нет возможности доставить им провизию. Только дронами это осуществляется. позывной «Гриша», оператор БПЛА батальона им. А. Доставалова

Беспилотная опасность не раз объявлялась в Башкортостане. Целями киевского режима становились крупные предприятия нефтегазовой промышленности. За последний год республика научилась противостоять угрозам.

Вы знаете, что у нас теперь есть система радиолокационного отслеживания, и мы точно знаем, когда и что к нам летит. Мы располагаем «Панцирями», наиболее эффективными средствами поражения. Мы располагаем зенитными орудиями, автоматическим оружием, пулемётами, автоматами и гладкоствольным оружием. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

С оружием в руках на защите границ стоит и уроженец Ермекеевского района, генерал-майор Руслан Гарифуллин. Командир 116-й отдельной бригады особого назначения удостоен «Золотой Звезды» Героя России за освобождение приграничных регионов.

С самого детства смотрел военные фильмы, «Служу Советскому Союзу», читал книжки про героев, про подвиги наших дедов. Играли в войнушку, как и все дети, бегали с автоматами. И, соответственно, была тяга к военной службе, тяга служить в подразделениях специального назначения. Руслан Гарифуллин, Герой России