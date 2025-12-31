Помощь фронту и поддержка бойцов СВО: как Башкирия помогает приближать победу

2025-й стал годом испытаний и годом подлинного мужества. Наши земляки сражаются в составе Вооруженных сил России. Их стойкость и отвага на поле боя – выше всяких слов. И государство отметило это серьезными наградами. Старший лейтенант Ильдар Суфияров, позывной «Хасан» удостоен указом Верховного Главнокомандующего Владимира Путина «Золотой Звезды». Посмертно. «Золотой звездой» награжден и генерал-майор спецназа Росгвардии Руслан Гарифуллин. Уроженцу Ермекеевского района устроили на малой родине теплый прием. И так встречают, поддерживают в Башкортостане участников спецоперации повсюду.
С самого начала вся республика помогает фронту как единое целое. По поручению Радия Хабирова на Донбасс уже отправили почти две сотни колонн с гуманитарной помощью – от простых окопных свечей до современных дронов и машин. А тем, кто возвращается домой, здесь готовы помочь встать на ноги, поддержать морально и, что очень важно, найти хорошую работу. По региональной программе «Герои Башкортостана», аналогичной федеральному проекту, ветераны могут получить управленческие должности. Как сражаются и как живут наши герои – в репортаже военного корреспондента Азата Садреева.
Краснолиманское направление в ЛНР остаётся одной из самых горячих точек спецоперации. В сентябре мотострелковый полк «Башкортостан» в составе 25-й армии выбил ВСУ из Серебрянского лесничества, где бои шли три года. В одном из них героически погиб старший лейтенант Ильдар Суфияров. Попав в окружение неонацистов, он отказался сдаваться в плен и вместе со своими ребятами принял последний бой. Когда боевикам всё же удалось проникнуть в блиндаж, офицер подорвал себя и ещё троих азовцев гранатами. Точное место гибели своего командира смог показать единственный выживший, попавший в плен после тяжёлого ранения и вернувшийся спустя 15 месяцев.
Марьинка, Артёмовск, Красногоровка, Курахово, Новомихайловка. Вот неполный список освобожденных при участии башкирских солдат населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. С бойцами отдельного пулемётного взвода полка мобилизованных мы встретились на Покровском направлении.
Вот таким образом осуществляется контроль за воздухом. Пока работает дрон-детектор, значит, где-то летают вражеские FPV-дроны. Чтобы обезопасить ребят, постоянное наблюдение за небом. Как говорят в такой ситуации военные, небо «грязное». Пережидаем атаку дронов в одной из разрушенных квартир. Пока было время, пообщались с земляками об их боевом пути.
За такими героями будущее и страны, и республики. Прошедшие горнило войны, они готовы посвятить свою жизнь развитию малой родины. Регион стал флагманом федеральной кадровой программы «Время героев», выйдя на первое место в России по количеству заявок, которых уже более 2000. Одной из первых в стране республика запустила собственную программу «Герои Башкортостана», в рамках которой 70 ветеранов уже проходят обучение для работы на благо региона.
Патриотическое воспитание органично связывает героическое прошлое с настоящим: «Уроки мужества» посетили более 600 тысяч школьников, в учебных заведениях создано 419 тематических экспозиций и установлено свыше 2000 «Парт Героев». Работа 10 специализированных центров поддержки и филиала фонда «Защитники Отечества» обеспечивает сопровождение более 16 тысяч человек.
Выбор Уфы в декабре 2025 года для проведения всероссийского семинара-совещания фонда стал признанием на федеральном уровне эффективности выстроенной в республике системы. Всё это стало результатом эффективной работы управленческой команды Радия Хабирова.
Республика действительно стоит единым фронтом с тех пор, как первые башкирские батальоны пересекли ленточку. С начала СВО собрано и отправлено в зону проведения специальной военной операции почти две сотни гуманитарных конвоев. Отрабатывается каждая заявка военнослужащих. От окопных свечей и масксетей до внедорожников, ударных дронов и бронетехники. Радий Хабиров неоднократно лично посещал наши подразделения – бойцы его давно считают своим, поэтому и дали позывной «Тимер» – железный в переводе с башкирского.
За массовый героизм и отвагу Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 57-му мотострелковому полку. В его составе – башкирский батальон имени Героя России Александра Доставалова. Добровольцы принимают участие в освобождении Донецкой Народной Республики.
Авдеевка. Один из самых мощных укрепов ВСУ, в котором они оказывались с 2014 года. С большим трудом нашим вооруженным силам удалось освободить этот населенный пункт, и сейчас сюда постепенно возвращается мирная жизнь. Тем не менее беспилотная опасность здесь до сих пор сохраняется.
Дрон-детектор почти не смолкает. В небе летают как наши «птички», так и беспилотники противника. Обстановка хоть и стабильно напряжённая, но уже привычная для доставаловцев. У добровольца с позывным «Гриша» дед служил в 112-й Башкавдивизии, в годы Великой Отечественной войны пропал без вести на Донбассе. Внук решил продолжить его дело – служит оператором БПЛА.
Беспилотная опасность не раз объявлялась в Башкортостане. Целями киевского режима становились крупные предприятия нефтегазовой промышленности. За последний год республика научилась противостоять угрозам.
С оружием в руках на защите границ стоит и уроженец Ермекеевского района, генерал-майор Руслан Гарифуллин. Командир 116-й отдельной бригады особого назначения удостоен «Золотой Звезды» Героя России за освобождение приграничных регионов.
Башкортостан подтвердил статус одного из лидеров страны в Год поддержки участников СВО и их семей. Под личным контролем главы республики Радия Хабирова реализуется 54 системные меры поддержки, а финансирование из регионального бюджета на эти цели практически удвоилось – с 13,5 млрд в прошлом до 25,5 млрд в текущем году. И все они востребованы. Времена рождают новых героев. Чтобы защитить мирное небо над своими домами они будут бороться до конца. До победы. А она уже не за горами. И республика готова достойно встретить своих сыновей и дочерей дома. Не в краткосрочный отпуск.