«Позиция оправдана»: эксперты о ситуации вокруг «Башкиравтодора»
Власти Башкортостана предотвратили попытку рейдерского захвата «Башкиравтодора». Об этом Радий Хабиров заявил на оперативном совещании в Правительстве. Последние пару месяцев работа предприятия была парализована, однако руководству региона совместно с правоохранителями удалось отстоять компанию.
«Башкиравтодор» — ведущее предприятие дорожной отрасли региона. На его плечах ремонт и строительство большинства транспортных артерий. В последние годы предприятие было не в лучшем финансовом состоянии. И пока власти выправляли ситуацию, нашлись и те, кто намеревался саботировать эту работу. По требованию одного из кредиторов в июле этого года компанию признали банкротом и передали в ведение конкурсного управляющего.
Это было возмутительнейшее решение, я вам так скажу. Предприятие работало, и вдруг по требованию одного из небольших кредиторов ввели конкурсное производство. Понимаете, что такое конкурсное производство? Это немедленная остановка предприятия и распродажа активов. И увольнение людей. Сколько там людей у нас? 5 тысяч. Вот такая была история.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
По итогу почти два месяца невозможна была работа по ремонту дорог. Огромный коллектив в 5 тыс. человек не получал зарплату. Но властям удалось отстоять предприятие.
Мы поэтапно всё это вернем. Но самый полезный период для выполнения дорожных работ мы пропустили. Сейчас предприятие работает, мы никому его не отдадим. Выплатить зарплату сотрудникам. И выходить на работы там, где ещё позволяют погодные условия. Огромное спасибо Прокуратуре республики, которая заняла принципиальную позицию, и Управлению ФСБ России по Башкортостану. Также благодарю за грамотную работу Аппарат Правительства и Минтранс республики.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
И всё же говорить о завершении истории пока рано. Важная деталь в словах главы — кредитор, который был инициатором банкротства компании, небольшой. А ведь сама процедура стоит немаленьких денег. Поэтому адвокаты считают, что в деле могут быть замешаны крупные игроки. И предполагаемых рейдеров интересовало не столько имущество «Башкиравтодора», сколько его контракты.
Если это и выгодно кому-то, это не тем кредиторам, которые рассчитывают здание или технику получить, потому что ее можно продать по дешевке, там ничего такого сверхъестественного нет. Выгодно только одно — это объем контрактов, которые получат те, кто зайдет вместо них. А эти контракты нужно же кому-то исполнять. У нас же есть федеральные контракты. И тут республика лишается своего лица, потому что это будет другой оператор.
Роман Петров, адвокат
Кредитование больших предприятий — нормальная практика. И, как считают эксперты, у «Башкиравтодора» были активы для того, чтобы рассчитаться с кредиторами. А вот то, что процедура банкротства прошла подозрительно быстро, заставляет усмотреть в ситуации не просто имущественно-правовые отношения, но и уголовную составляющую.
Провернуть такую схему достаточно быстро — для этого требуется круг заинтересованных с соответствующими ресурсами и возможностями. Если бы не энергичные действия властей вместе с правоохранительными органами, то крупное предприятие могло, возможно, даже раствориться.
Константин Гришин, директор института экономики, финансов и бизнеса УУНИТ
Утрата контроля республикой была бы крайне опасна. В этом случае под угрозу попала бы реализация многих региональных дорожных проектов. Новые собственники могли бы, грубо говоря, распродать и ликвидировать предприятие, либо стать монополистом, но уже работая не в интересах республики и его жителей.
Безусловно, это очень значимое предприятие. У республики должны быть такие предприятия, ведь зачастую они выполняют очень важную работу в отдаленных частях региона, и зачастую эта работа бывает даже нерентабельной. Здесь нужно отметить как раз-таки последовательную позицию главы республики, которую он демонстрирует и в этом, и в подобных вопросах.
Данияр Абдрахманов, ректор БАГСУ
Глава республики — сам опытный юрист — хорошо понимает, как в подобных ситуациях действуют рейдерские захватчики.
Пока предприятие контролируется государством, все решения направлены на решение госзадач и задач региона. А любой бизнес, его сложно за это осуждать, всегда у него основная задача — заработать денег. Соответственно, он может выбирать, что он будет делать.
Олег Арефьев, сотрудник Научно-исследовательского института автомобильного транспорта
«Башкиравтодор», отмечают политологи, — системообразующее предприятие. И это как винтик большой машины, убрав который, могут посыпаться многие другие социально значимые части.
Самое главное, чтобы эта автодорожная сеть была подчинена тем экономическим задачам, которые сегодня республика решает. В частности, сегодня поставлена задача по развитию автомобильного туризма. И качественные дороги здесь — ключевой фактор, чтобы всё это заработало, чтобы приносило доходы в бюджет, чтобы у людей были рабочие места, стабильность. Те филиалы, которые существуют в районах, они уже устоявшиеся, и там люди знают, что это гарантированная работа, поступления в бюджет. Позиция главы оправдана, справедлива и в интересах республики.
Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований Академии наук Республики Башкортостан
Все эксперты подчеркивают, что именно последовательная работа властей при личном участии Радия Хабирова позволила предотвратить, пожалуй, худший сценарий. Впереди — большая работа юристов и правоохранительных органов. Но самое важное сейчас — и это обозначил глава региона — выплатить сотрудникам «Башкиравтодор» зарплаты и успеть, где это еще возможно, провести дорожные работы.