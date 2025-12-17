Эксперты из Башкирии о Прямой линии Путина: «Ожидается широкий спектр вопросов»

19 декабря пройдёт совмещённая Прямая линия и большая пресс-конференция Президента России. Эксперты уже предполагают, какие темы будут подняты в этот раз. Это уже традиционные вопросы социально-экономического развития России, внешнеполитической ситуации, контекст СВО, социальное обеспечение граждан (льготы, лекарства, медицинские услуги, жилье), тема борьбы с коррупцией. В этом году, возможно, будет затронута и внутриполитическая повестка. В 2026 году предстоят выборы в Государственную Думу.

Ожидается самый широкий спектр вопросов. За каждой маленькой человеческой проблемой, скорее всего, будет раскрываться какая-то большая системная тема – так устроены прямые линии. И, естественно, они содержат в себе сигналы не только российскому обществу и российским элитам, но и тем, кто уехал, нашим геополитическим соперникам.

Шамиль Валеев, первый заместитель председателя комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий

Формат мероприятия предусматривает ответы на вопросы как от журналистов, так и от простых граждан. Приём вопросов начался и продолжится вплоть до окончания эфира 19 декабря. По последним данным, число поступивших обращений уже превысило миллион.

Можно оставить текстовое или видеообращение на официальном сайте программы moskva-putinu.ru, отправить СМС или ММС на короткий номер 0-40-40, а также позвонить на бесплатный телефон 8-800-200-40-40 и оставить голосовое сообщение. Вопросы также принимаются через специальное мобильное приложение, через официальные группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также с помощью чат-бота в мессенджере MAX.

