Эксперты из Башкирии о Прямой линии Путина: «Ожидается широкий спектр вопросов»

19 декабря пройдёт совмещённая Прямая линия и большая пресс-конференция Президента России. Эксперты уже предполагают, какие темы будут подняты в этот раз. Это уже традиционные вопросы социально-экономического развития России, внешнеполитической ситуации, контекст СВО, социальное обеспечение граждан (льготы, лекарства, медицинские услуги, жилье), тема борьбы с коррупцией. В этом году, возможно, будет затронута и внутриполитическая повестка. В 2026 году предстоят выборы в Государственную Думу.
Формат мероприятия предусматривает ответы на вопросы как от журналистов, так и от простых граждан. Приём вопросов начался и продолжится вплоть до окончания эфира 19 декабря. По последним данным, число поступивших обращений уже превысило миллион.
Можно оставить текстовое или видеообращение на официальном сайте программы moskva-putinu.ru, отправить СМС или ММС на короткий номер 0-40-40, а также позвонить на бесплатный телефон 8-800-200-40-40 и оставить голосовое сообщение. Вопросы также принимаются через специальное мобильное приложение, через официальные группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также с помощью чат-бота в мессенджере MAX.