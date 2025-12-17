Эксперты из Башкирии о Прямой линии Путина: «Ожидается широкий спектр вопросов»

Ожидается самый широкий спектр вопросов. За каждой маленькой человеческой проблемой, скорее всего, будет раскрываться какая-то большая системная тема – так устроены прямые линии. И, естественно, они содержат в себе сигналы не только российскому обществу и российским элитам, но и тем, кто уехал, нашим геополитическим соперникам.

Шамиль Валеев, первый заместитель председателя комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий