Мастер из Башкирии создает кубызы, известные по всему миру

Его музыкальные инструменты расходятся по всей стране и миру как один из символов Башкортостана. Фуат Кужахметов из Зианчуринского района уже 35 лет изготавливает кубызы по нотам. Мастер для основы башкирского варгана использует подручные средства. Своим умением он прославился далеко за пределами России, были заказы даже из Японии, США, Франции, Италии. С историей мастера и его техникой создания кубыза познакомилась и съёмочная группа БСТ.

Из обычных гвоздей получается башкирский варган. Технология изготовления кубыза уникальна тем, что делает их мастер из подручных средств. Первое знакомство Фуата Кужахметова из села Яныбаево с инструментом произошло еще в раннем детстве. Копаясь в огороде, наткнулся на старый кубыз, который принадлежал его прабабушке. Починив его, понял, что может создать изделие сам.

Изготовление проходит в несколько этапов. Первый — холодная ковка. Далее — выравнивание и шлифовка корпуса. И остаётся самое главное: вставка язычка в основание кубыза. Мастер делает насечки для замочка и выпиливает углубление. Затем вставляет язычок, который должен лежать параллельно основанию кубыза.

На изготовление одного инструмента уходит 2-3 дня. За месяц мастер создаёт порядка 15 кубызов. Чтобы научиться играть на нём, нужно немного времени. Главное — знать правильную технику. У съёмочной группы БСТ получилось с первого раза.

За качество своих изделий Фуат Кужахметов ответил лично перед руководителем региона. В 2023 году Радий Хабиров наградил творца государственной наградой «Заслуженный мастер народных художественных промыслов Республики Башкортостан».