В Уфе прошел пятый фестиваль UramBairam

В Уфе прошел пятый фестиваль уличных видов спорта UramBairam. На нем состоялись турниры по баскетболу 3х3, чирлидингу, фиджитал-состязания и батлы по брейк-дансу. А баскетбольный клуб «Динамо» презентовал команды, которые будут представлять республику в новом сезоне.

Для одних — погоня за медалями, а для других — повод для долгожданной встречи. У всех участников баскетбольного турнира 3х3 в рамках фестиваля UramBairam своя уникальная история. Так, команда «Фортуна» изначально участвовала в школьных соревнованиях. Повзрослевшие девушки разъехались по разным городам, но ежегодно собираются, чтобы вновь сыграть вместе.

Всего в соревнованиях приняли участие более 130 команд. Матчи в 6 категориях проходили одновременно на нескольких площадках. В этом году было решено впервые провести турнир в парке «Кашкадан».

Помимо баскетбола, в рамках фестиваля прошли соревнования и по чир спорту. Команды выступали в номинациях фристайл и станты. Также юные танцоры проявили себя в брейк-дансе. А для любителей киберспорта прошел турнир по фиджитал-баскетболу.

Кульминацией вечера стала презентация баскетбольного клуба «Динамо». Совсем скоро взрослая команда дебютирует в Суперлиге. Её состав обновился практически полностью, пополнился игроками с опытом выступления в Единой лиге ВТБ.