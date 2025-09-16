Бабье лето порадует жителей Башкирии до конца недели

В Башкирии на этой неделе наступит бабье лето. По данным синоптиков Башгидрометцентра, дождей в ближайшие дни не будет. Однако возвращения летних температур ожидать не стоит, так как антициклон, приносящий такие условия, сформировался в северных широтах.
Прогнозируется, что температуры будут немного выше средних норм – на 1-2°С. Ожидается большой суточный ход температуры: ночью +3, +10°С, местами по востоку и в пониженных местах — слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -2°С, днем – +15, +21°С.
Ветер переменных направлений, слабый. К концу недели погодные условия могут измениться из-за приближающегося фронта.