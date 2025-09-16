Бабье лето порадует жителей Башкирии до конца недели

В Башкирии на этой неделе наступит бабье лето. По данным синоптиков Башгидрометцентра, дождей в ближайшие дни не будет. Однако возвращения летних температур ожидать не стоит, так как антициклон, приносящий такие условия, сформировался в северных широтах.