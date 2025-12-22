Жителей Башкирии ждет потепление до -2°С

Сегодня, 22 декабря, ожидается небольшой снег, местами до умеренного. В отдельных районах прогнозируется гололед. Ветер юго-западный и южный, местами возможны порывы до сильного. Столбики термометров покажут ночью от -4 до -9°С, на юго-востоке похолодает до -14°С. Днем температура будет колебаться от -2 до -7°С.