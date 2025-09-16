ГАИ Башкирии предупреждает об осенних опасностях на дорогах

С началом осени как водителям, так и пешеходам следует проявлять особую внимательность.

Как сообщили в региональном ГАИ, с сокращением светового дня, а также в условиях дождя и тумана видимость на дорогах значительно ухудшается. Пешеходам настоятельно рекомендуют использовать световозвращающие элементы, чтобы стать заметнее для водителей. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам и переходить проезжую часть исключительно по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.

Водителям в осенний период необходимо быть особенно осторожными: строго соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров. Также важно соблюдать дистанцию и боковой интервал. В условиях плохой видимости обязательно нужно включать фары и противотуманные фонари, а при сильном тумане — снижать скорость до минимума и использовать аварийную сигнализацию.