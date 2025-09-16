В Башкирии запретили распространять фото и видео прилетов БПЛА

В частности, запрещается распространять в СМИ и на интернет-ресурсах (в том числе мессенджеры и социальные сети) всё, что помогает определить место падения БПЛА, траекторию его полета, работу системы ПВО и прочее. Нарушителям грозит штраф: от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 10 до 30 тысяч для должностных лиц, от 100 до 500 тысяч для юрлиц. Пересылать фото- и видеоматериалы не запрещается. Указ вступает в силу с момента публикации.