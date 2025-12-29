В Башкирии усилят защиту от БПЛА на праздниках

Глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве 29 декабря обозначил план действий по противодействию возможным атакам беспилотников в период новогодних праздников.
Он подчеркнул, что угроза диверсионно-террористических актов по всей стране сохраняется на высоком уровне.
Руководитель региона поручил сосредоточиться на пяти ключевых направлениях.
Во-первых, в кратчайшие сроки завершить техническое укрепление и антитеррористическую защиту всех праздничных объектов.
Во-вторых, дополнительно привлечь к охране общественного порядка в местах массового скопления людей, сотрудников частных охранных организаций, членов ДНД, патриотических и правоохранительных объединений.
В-третьих, необходимо обеспечить помещения для обогрева личного состава органов внутренних дел и других лиц, участвующих в обеспечении правопорядка.
В-четвертых, организовать информирование населения о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций, обнаружении подозрительных предметов или угрозе атак с использованием БПЛА.
И в-пятых, в местах проведения мероприятий должно быть налажено дежурство ответственных должностных лиц и технических специалистов, а безопасность на отдаленных или коммерческих площадках должна обеспечиваться силами местных администраций и собственников.