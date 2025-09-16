Под Уфой мужчина из ревности ударил молотком женщину

Инцидент произошел на детской площадке рядом с домом № 3 по проспекту Чижова в селе Миловка. Мужчина напал на женщину и нанес ей тяжелые травмы молотком.
По предварительным данным правоохранительных органов, компания из двух мужчин и двух женщин отдыхала в квартире одной из них. В какой-то момент между гостями возникла ссора на почве ревности. Один из мужчин, заподозривший свою партнершу в неверности, схватил молоток и нанес несколько ударов другой женщине. Во время конфликта он также повредил стены в подъезде. Кроме того, несчастная пострадала от удара рукой от второго мужчины.
Все участники инцидента установлены. За медицинской помощью никто из них не обращался. Женщина, которую ударили рукой, написала заявление в полицию. Ей выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу. Сотрудники полиции проводят расследование и выясняют все обстоятельства происшествия. После завершения проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в МВД республики.
Фото: ТГ-канал «БашДТП».