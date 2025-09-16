Под Уфой мужчина из ревности ударил молотком женщину

По предварительным данным правоохранительных органов, компания из двух мужчин и двух женщин отдыхала в квартире одной из них. В какой-то момент между гостями возникла ссора на почве ревности. Один из мужчин, заподозривший свою партнершу в неверности, схватил молоток и нанес несколько ударов другой женщине. Во время конфликта он также повредил стены в подъезде. Кроме того, несчастная пострадала от удара рукой от второго мужчины.