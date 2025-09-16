В Башкирии прошла акция «Чистый берег»

В Зианчуринском районе прошла акция «Чистый берег». Неравнодушные жители, вооружившись перчатками и мусорными мешками, приняли участие во всерайонном экологическом субботнике. Более 500 человек, порядка 10 единиц техники работали на территории райцентра и Ямашлинского водохранилища. Они не только очищали берега, но и проводили время с пользой. В акции приняла участие и наша съёмочная группа.

Песни, перчатки и мусорные мешки. Вооружившись инвентарём, жители района принялись за дело. Для них участие в акции – не в труд, а в радость. Также это отличная возможность провести время с пользой и познакомиться с сельчанами.

Если лет пять назад коммунальщики вывозили во время осеннего субботника по 60-80 кубов мусора, то в этом году машины работали, можно сказать, налегке. Более 500 человек и порядка 10 единиц техники трудились на территории райцентра и Ямашлинского водохранилища. Мужчины вывозили сухие деревья, женщины собирали твердые бытовые отходы.

Акция «Чистый берег» в Зианчуринском районе проводится уже не первый год. К экологическому субботнику активно подключаются работники местной администрации, учреждений образования и культуры, различных предприятий и организаций.