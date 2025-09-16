В Башкирии прошел этно-гастрофестиваль

В Туймазах прошел открытый этно-гастрофестиваль. На ярмарке вкусов можно было попробовать известные традиционные блюда народов Башкортостана. Гостям предложили не только продегустировать угощения, но и поучаствовать в мастер-классе по их приготовлению.
Одной из ключевых площадок фестиваля стал «Город мастеров», где были представлены изделия местных умельцев. В рамках мероприятия наградили лучших работников культуры и общественного питания, чей труд способствует сохранению традиций и развитию гастрономического туризма в регионе.