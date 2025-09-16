В Башкирии прошел этно-гастрофестиваль

В Туймазах прошел открытый этно-гастрофестиваль. На ярмарке вкусов можно было попробовать известные традиционные блюда народов Башкортостана. Гостям предложили не только продегустировать угощения, но и поучаствовать в мастер-классе по их приготовлению.