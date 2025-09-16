Семья из Уфы вырастила гигантские тыквы

Ильсияр и Тахир Тухватуллины собрали рекордный урожай на своем участке в Чишминском районе. Общий вес выращенных садоводами-любителями тыкв составил порядка 250 кг. И это ещё не вся жатва.

Хозяева сада рассказывают, что они не делали ничего особенного для того, чтобы вырастить гигантские тыквы. Просто нужно вовремя сажать и поливать. Помимо тыквы, семья Тухватуллиных выращивает картошку, огурцы, помидоры и другие овощи. Но больше всего они любят тыкву, которую добавляют во все блюда: зур бэлеш, манты, пироги, пшённую кашу.