Бойцы СВО из Башкирии угнали бронетехнику ВСУ

Младшие сержанты с позывными «Байрактар» и «Янаул», уроженцы Янаульского района, получили короткую передышку в выполнении боевых задач в составе танковых войск.

За это время они встретились с родными, навестили близких и почтили память погибших братьев-сослуживцев.

Молодые люди служат вместе с самого начала специальной военной операции. За время нахождения на линии фронта их рота участвовала во множестве операций. К примеру, на счету танкового экипажа сразу несколько угнанных единиц бронетехники противника.

К счастью, их мужество и профессионализм не остались без внимания командования. «Байрактар» награждён двумя медалями «За отвагу» и «За боевые отличия», а «Янаул» — медалями Жукова и Суворова.

Мы, танкисты, играем ключевую роль на поле боя. Не только управляем мощной техникой, но и принимаем участие в сложных стратегических операциях. Наша основная задача – прорывать вражеские укрепления, поддерживать пехоту и уничтожать вражескую технику. Каждый выезд на боевое задание – это огромный риск, ведь на фронте нет места для ошибок. участники СВО

Танкисты отмечают, что именно дружба и взаимная поддержка помогают им справляться со страхом и сомнениями.

Вскоре «Байрактар» и «Янаул» вернутся в свою роту, где служат многие контрактники из Янаула.

Также бойцы передали благодарность волонтёрам движения «Шьём для Героев. Янаул», особенно активистам из деревни Варяш.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).