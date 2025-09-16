В Башкирии создали приют для бездомных животных

Жительница уфимского района превратила приют в социальный проект. Некоммерческая организация «Дом с хвостом» стала пристанищем для более чем 60 собак. Кто-то пострадал от жестокости людей, кого-то выкинули на улицу из-за старости. С животными работает профессиональный кинолог. А будущих хозяев тщательно отбирают. Помимо этого, «Дом с хвостом» организует в Уфе различные мероприятия. Это и хвостатые забеги и заплывы, музыкальные фестивали.

Алексей, для своих ласково Лёшенька, с виду простой пёс. Но это с какой стороны взглянуть. С рождения у него атрофирована передняя лапа. У Юлианы он появился ещё щенком. Малыша нашли на заправочной станции. Так Лёша обрёл дом. Дом с хвостом. А точнее сказать, с хвостами. Тут их около 60.

Но весной их размеренную сытую жизнь нарушила стихия. Талые воды с холмов хлынули на участок. Животные, к счастью, не пострадали. Чего не скажешь о вольере. Взбухшие доски местами и вовсе отошли. А вот так всё выглядело до потопа. Вода разве что в собачьем бассейне. Всё для комфорта животных. Юлиана, дизайнер интерьеров по профессии, старается сделать так, чтобы уютно здесь было и собакам, и людям, которые приезжают помочь.

Помогает Юлиане в работе с животными дипломированный кинолог Ирина Демидова. Она готовит приютских собак к жизни с человеком. У каждой собаки своя история, и двух одинаковых судеб не найти. Также и с характерами. Зато здесь можно подобрать компаньона, который подойдёт именно вам.

Есть и такие собаки, которым дом найти Юлиана и не надеется. Они на доживании. Достойная старость в любви и заботе. Так получилось с Тёмой. Это пожилой пёс, которого хозяева выкинули, когда он ослеп. Обессиленным его нашли в подвале жилого дома. Но слепота — это не единственная его особенность.

Приют находится на личном участке Юлианы. Здесь же и её дом. Потому на привычное собачье пристанище это не похоже. Животные живут в окружении клумб с цветами и раскидистых деревьев. Но «Дом с хвостом» — это больше, чем приют. Это социальный проект.