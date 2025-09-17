В Башкирии заметили медведя-бегуна

Забег крупного медведя сняли на видео в Иглинском районе. Автор ролика отправился за грибами в село Ауструм и по пути столкнулся с косолапыми. Медведь, заметив машину, бросился убегать и скрылся в кустах.

В последнее время участились случаи появления медведей вблизи населенных пунктов республики. Специалисты объясняют это тем, что осенью животные активнее ищут пищу, чтобы накопить жир перед зимней спячкой.

Напоминаем, при встрече с диким животным сохраняйте спокойствие, не приближайтесь и не провоцируйте его.