В Уфе двухлетний малыш сломал руку в детском саду

В Следственном комитете Башкирии организована проверка по факту травмирования ребёнка в детском саду Уфы.
Как рассказала мама пострадавшего в социальных сетях, она забрала двухлетнего ребёнка из детского учреждения в слезах. Воспитатели не смогли сказать, что случилось с ребёнком женщины. Через некоторое время дома ручка малыша опухла. Семья обратилась в больницу, где врачи диагностировали у ребёнка перелом.
Следователи выполнят комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств произошедшего. По их результатам ситуации будет дана правовая оценка.