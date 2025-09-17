В Уфе двухлетний малыш сломал руку в детском саду

Как рассказала мама пострадавшего в социальных сетях, она забрала двухлетнего ребёнка из детского учреждения в слезах. Воспитатели не смогли сказать, что случилось с ребёнком женщины. Через некоторое время дома ручка малыша опухла. Семья обратилась в больницу, где врачи диагностировали у ребёнка перелом.