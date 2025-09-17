Под Уфой прошла ярмарка талантов и ремёсел «Я дома»

В селе Чесноковка прошла ярмарка талантов и ремёсел «Я дома». Мероприятие играет ключевую роль в сохранении и популяризации народных промыслов, давая мастерам возможность представить свои работы широкой публике.
На ярмарке чествовали ветеранов и уважаемых жителей села. Для участников мероприятия организовали мастер-классы, фестивали красок, обмен книгами и игрушками, а для юных спортсменов – площадки с состязаниями. Также на празднике гостей поздравил Руслан Хабибов – заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан и министр спорта.
Кроме того, на базе школы села Чесноковка состоялось торжественное открытие новой многофункциональной спортивной площадки. Это событие, отмеченное учащимися, педагогами, родителями и почетными гостями, стало возможным благодаря поддержке Балаковского филиала ООО «Ультрадекор». Новая площадка обеспечит комфортные условия для занятий спортом, улучшит качество образования и внеклассной работы, а также позволит проводить как школьные, так и районные соревнования, способствуя всестороннему развитию детей и формированию здорового образа жизни.