В Уфе бездомные животные напали на троих детей

Сегодня, 17 сентября, состоялось оперативное совещание в администрации Уфы. Мэр столицы оказался недоволен ситуацией с бездомными животными.
Выяснилось, что с 10 по 16 сентября уличные собаки покусали трёх человек. Все пострадавшие – дети. Инциденты с нападением зафиксированы Кировском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах.
Стало известно, что в выходные заявки на отлов бродячих собак не принимаются подрядчиком, в остальное время – без оперативного реагирования. Ратмир Мавлиев высказал по данному факту замечание.