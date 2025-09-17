В Уфе бездомные животные напали на троих детей

Сегодня, 17 сентября, состоялось оперативное совещание в администрации Уфы. Мэр столицы оказался недоволен ситуацией с бездомными животными.

Выяснилось, что с 10 по 16 сентября уличные собаки покусали трёх человек. Все пострадавшие – дети. Инциденты с нападением зафиксированы Кировском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах.

Стало известно, что в выходные заявки на отлов бродячих собак не принимаются подрядчиком, в остальное время – без оперативного реагирования. Ратмир Мавлиев высказал по данному факту замечание.

У собак выходной, что ли? Почему никто не отлавливает? Все три случая – один подрядчик. Надо в колокола бить, это ненормальная история! Надо усиливать, нанимать еще одного подрядчика. Буду заслушивать вас здесь и будете краснеть перед всем городом.

Ратмир Мавлиев, мэр Уфы 
