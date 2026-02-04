В Уфе центру реабилитации диких животных подарили автомобиль

Центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф» получил в дар автомобиль. Спасать зверей, попавших в беду, основатель Дмитрий Стрельников начал около 7 лет назад. А срочные выезды всегда были ограничены по времени и возможностям. Станет ли проще работать волонтерам?

Такой ценный подарок руководителю центра реабилитации диких животных значительно облегчит жизнь. Порой Дмитрию Стрельникову приходится выезжать до 10 раз за день. Причина вызова всегда разная: травма зверей, истощенные или осиротевшие детеныши, те, кого нашли вне естественной среды обитания.

Ситуацией он поделился в своих соцсетях. На пост откликнулась одна из неравнодушных и решила помочь. Женщина посоветовалась с супругом, который занимается продажей авто с пробегом. Машину выбрали отечественную. Ту, на которую можно легко и быстро найти запчасти. «Ладу Калину» переоборудуют – уберут задние сидения, чтобы перевозить животных с комфортом, насколько это возможно.

Создатель центра Дмитрий Стрельников еще и общественный инспектор Росприроднадзора. Зоозащитную деятельность начал в школе: спасал кошек и собак, получал экологические премии. Но жизнь распорядилась так, что долгое время занимался предпринимательством. Спустя годы вернулся к помощи зверям. На сегодняшний день в «Пин и Пуф» на реабилитации находятся прооперированная косуля, краснокнижный орлан-белохвост и лисы.