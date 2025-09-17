Крупный астероид приблизится к Земле 18 сентября

В четверг, 18 сентября, около 10:00 по московскому времени рядом с Землей пройдёт один из самых крупных астероидов этого года. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По оценкам экспертов, его средний размер составляет около 166 метров, а максимальная длина достигает примерно 290 метров. Масса космического тела примерно в тысячу раз превышает массу челябинского метеорита.
Астероид пройдёт на расстоянии чуть больше диаметра лунной орбиты. В лаборатории подчеркнули, что похожее по масштабам сближение с нашей планетой случится не скоро. Если этот пролёт не приведёт к последствиям, следующее наблюдаемое приближение ожидается только в сентябре 2173 года.