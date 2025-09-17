В Башкирии снизилось число отравлений наркотическими веществами

В Роспотребнадзоре Башкирии отметили снижение числа отравлений наркотическими веществами.
С января по август в регионе зафиксировали 145 случаев отравлений наркотиками. При этом смертью закончилось 71 происшествие. В прошлом году за тот же период произошло 179 отравлений, среди которых смертельным стало 101.
Отравления наркотиками и психодислептиками (галлюциногенами) зарегистрированы в Уфе (112 случаев), Стерлитамаке (6), Белорецке (4), Нефтекамске, Салавате (по 3), Белебее, Мелеузе, Туймазах (по 2), Сибае (1), Дюртюлях, Октябрьском (по 1), Уфимском (4), Благовещенском, Иглинском, Краснокамском, Туймазинском районах (по 1).