В Уфе прошёл слёт общественных активистов и НКО «ТоНКО»

В Уфе состоялся Межрегиональный слёт общественных активистов и некоммерческих организаторов. На площадке Евразийского НОЦ прошел обмен опытом и практикой между 200 участниками со всего Приволжского федерального округа. Для них провели семинары и мастер-классы от экспертов по социальному проектированию и краундфандингу, выставки и дискуссии по повышению квалификации.