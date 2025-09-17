В Уфе прошёл слёт общественных активистов и НКО «ТоНКО»

В Уфе состоялся Межрегиональный слёт общественных активистов и некоммерческих организаторов. На площадке Евразийского НОЦ прошел обмен опытом и практикой между 200 участниками со всего Приволжского федерального округа. Для них провели семинары и мастер-классы от экспертов по социальному проектированию и краундфандингу, выставки и дискуссии по повышению квалификации.

Мероприятие организовано на грант Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан и Ресурсного центра общественных проектов Аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан.

К нам сегодня прилетели из Югры, ХМАО. У коллег очень интересный проект, и мы смогли обменяться опытом и впечатлениями о том, как устроен некоммерческий сектор в разных регионах России.

Элина Гатауллина, руководитель аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан

Программа слёта включала 6 тематических площадок, направленных на развитие личностных качеств. Спикерами мероприятия стали представители Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики, которые рассказали о роли общественных активистов в решении социальных проблем.

Молодцы, я считаю, что слёт удался. Это было с огоньком, на энтузиазме – слёт так слёт!

Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ
