В Уфе прошёл слёт общественных активистов и НКО «ТоНКО»

В Уфе состоялся Межрегиональный слёт общественных активистов и некоммерческих организаторов. На площадке Евразийского НОЦ прошел обмен опытом и практикой между 200 участниками со всего Приволжского федерального округа. Для них провели семинары и мастер-классы от экспертов по социальному проектированию и краундфандингу, выставки и дискуссии по повышению квалификации.
Мероприятие организовано на грант Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан и Ресурсного центра общественных проектов Аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан.
Программа слёта включала 6 тематических площадок, направленных на развитие личностных качеств. Спикерами мероприятия стали представители Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики, которые рассказали о роли общественных активистов в решении социальных проблем.