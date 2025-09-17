В Уфе задержали 16-летнюю питбайкершу без прав

В Уфе продолжаются рейды в рамках социальной кампании «Не рули, малай!» и «Недели безопасности дорожного движения».

Как сообщили в Госавтоинспекции столицы, на улице Сагита Агиша инспекторы ДПС остановили питбайк «Авантис», за рулём которого находилась девочка 2009 года рождения без водительских прав.

На место происшествия вызвали мать несовершеннолетней. При ней девочку отстранили от управления мототранспортом, а технику поместили на специализированную стоянку.

На подростка составили административный материал. Также её могут поставить на профилактический учёт в подразделении по делам несовершеннолетних. В отношении родителей рассматривают вопрос о привлечении к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.