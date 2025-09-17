В Башкирии готовятся к старту отопительного сезона

В социальных объектах Башкортостана со следующей недели могут включить отопление. В том случае, если в регионе будет держаться холодная погода. Тем временем власти муниципалитетов на северо-востоке республики начали принимать решение о подаче тепла в здания школ, больниц и других учреждений. Речь идёт о Белокатайском, Мечетлинском и Салаватском районах. Решение принимают руководители администраций.