Жители Башкирии готовятся встречать Год Огненной Лошади

До Нового Года остались считанные дни. Для многих сейчас разгар подготовки к одному из любимых праздников. Символ 2026 года – Огненная Лошадь, поэтому без ее образа не обойтись в праздничную ночь. Как украсить дом, что поставить на стол и где можно проехаться с ветерком – в нашем сюжете.

Это настоящее царство праздничного декора. Среди гирлянд, игрушек и мишуры царит особая атмосфера. Но в этом разнообразии легко потеряться. Современный рынок предлагает безграничный выбор. Что касается ёлки, то нужно выбирать качественную. Ведь этот элегантный символ зимы – основа всего. Под деревом можно разместить игрушки, особенно актуальна фигурка хозяйки наступающего года – лошади. Главное – создать уют. Ведь Новый год – это прежде всего домашний праздник, когда 31 декабря семья собирается за одним столом.

Чтобы добавить интерьеру индивидуальности, сделать креативного коня можно своими руками. С такими поделками справятся даже дети. Для них предстоящий праздник – один из самых волшебных.

Как отмечают мастера, в этом году в тренде русский народный стиль. Поэтому в Год Огненной Лошади любой символ, связанный с этим благородным животным, принесёт удачу. Однако стоит помнить: лошадь ценит простор, поэтому дом не стоит перегружать декором.

Но праздник – это не только декор. За плитой 31 декабря многие проводят больше времени, чем за праздничным столом. Профессионалы знают, как приготовить быстро и вкусно. Ингредиенты для этого салата можно найти в любом супермаркете: листья салата, рукола, авокадо, помидоры черри, дольки апельсина и филе курицы.

К Новому году подготовить нужно не только праздничный стол, но и себя. Распространенная ошибка – не есть до того, как все сядут за стол. Врач-эндокринолог советует, наоборот, приступать к празднованию с лёгкой сытостью.

Ну и как же без десерта в завершение вечера. Гузель Янборисова уже много лет создаёт кондитерские произведения искусства для друзей и близких. Поэтому в её арсенале есть и специальные трафареты. Новый год без торта она не представляет.

Ощутить праздник и зимние морозы полностью помогут уличные развлечения. Так, на набережной реки Белой готовят к открытию самый большой каток в Башкортостане. Ледовое покрытие составит 900 метров. Территорию уже преобразили праздничной иллюминацией: 140 гирлянд, яркие прожекторы и новогодние игрушки. Каток будет открыт ежедневно, включая праздничные дни, с 12:00 до 22:00.