В Башкирии определили победителей чемпионата «ГеоВызов»

В Башкортостане определили победителей третьего Международного геологического чемпионата «ГеоВызов». Отраслевой чемпионат для будущих геологов со всего мира организуют уже в третий раз Федеральное агентство по недропользованию и правительство республики. Башкортостан является местом проведения соревнований, так как территория региона богата интересными геологическими и природными ландшафтами. О том, кто в этом году поднялся на геологический пьедестал, подробнее в следующем сюжете.

Международный размах «Геовызова» только растёт. На протяжении 10 дней студенты из 16 стран мира знакомились с республикой так, как не смог бы ни один турист. Буквально зрили в корень. Знания студентов проверяли основательно по всем дисциплинам: гидрология, работа в поле и в лаборатории, исследование минералов, поиски руд и пород. Список испытаний длинный. И даже погода была самая подходящая для геологов.

Чемпионат «Геовызов» проходит в третий раз. И каждый год республика открывается для участников с новой стороны. Если в прошлом году испытания в основном проходили на разрезах в Гафурийском районе, то в этом свое место в сердцах геологов занял Учалинский.

Команда из Минска, которая уже практически была готова остаться в Учалинском районе, заняла второе место на чемпионате. Конкуренция была сильная. Лучшие студенты, будущее мировой геологии, в третий раз собираются в республике. С инициативой проведения чемпионата «Геовызов» в своё время выступил глава региона.

В прошлом году представители из Китая и стран Африки участвовали впервые. Теперь становятся постоянными участниками, увеличивая количество своих команд. Чемпионат «Геовызов» помогает будущим специалистам из разных стран обменяться опытом, испытать себя и повышает престиж профессии.

Конкуренция растёт с каждым годом. В этот раз призёрами чемпионата стали команды из Республики Беларусь и России. Гран-при взяла сборная геологического факультета МГУ.