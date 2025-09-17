Грибная пора в Башкирии: как отличить съедобные грибы от ядовитых

Сбор грибов в Башкортостане этой осенью обещает быть богатым. Любители тихой охоты по всей республике активно запасаются опятами, груздями, подберезовиками и лисичками, особенно после дождей. Однако к этому процессу нужно подходить очень тщательно — отличить ядовитый от съедобного. Но и также соблюдать все меры предосторожности, чтобы не потеряться.

Эта берёзовая роща в деревне Новоянсаитово славится среди караидельцев. Особенно среди любителей тихой охоты. Роза Зайнуллина с легкостью определяет состояние гриба. Опята оказались ложными.

Почему они ложные? У натуральных опят вот здесь вот юбочка есть. Их можно кушать, а вот эти опята кушать нельзя. И обязательно нужно положить луковицы, если луковица поменяла цвет — значит, всё — кушать нельзя — значит, можно отравиться. Роза Зайнуллина, жительница д. Новоянсаитово

На пути встречается партия подберёзовиков. Роза Зайнуллина понимает, что и они тоже непригодны. И вот по какой причине. Белые грибы в этом году переросли, признается пенсионерка. Сейчас самый пик сбора опят. Хорошие можно встретить лишь после тщательных поисков, а на это необходимо время.

Узнать наличие большого урожая можно благодаря яркому запаху лесных лакомств в роще. После сбора женщина не только сушит и жарит грибы, но и заготавливает их на зиму. Предпочитает в маленькие стеклянные банки. Сейчас готова партия.

Пока только грузди натуральные. Самые вкусные. Собирать интереснее, чем это всё заготавливать. В этом году грибов много, понимаете. В позапрошлом году было очень много белых грибов, очень много, мы их и сушили. Роза Зайнуллина, жительница д. Новоянсаитово

Поэтому работы у любителей тихой охоты по всей республике этой осенью достаточно. Свой улов многие жители Уфы выставляют на продажу в уличных лавках. В ассортименте подберёзовики, грузди, белые грибы и лисички.

В экологически чистом районе собрала, потому что это я сама знаю. Там находится сад, сад «Надежда». Сакина Гарифуллина

И для этого лучше выбирать экологически благоприятную местность. А ещё основательно изучить виды съедобных грибов. Почитать специальную литературу или проконсультироваться с опытными людьми. Попадание в организм ядовитого или испорченного продукта, как свежеприготовленного, так и консервированного, может дорого стоить организму. Первые симптомы отравления у пациентов приходят по-разному — от полутора часов до суток.