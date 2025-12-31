Новые фермы и внедрение ИИ: как развивается сфера АПК в Башкирии

Искусственный интеллект проникает в самые разные отрасли. Например, в сельское хозяйство. Теперь и в Илишевском районе коров доят роботы, а также отслеживают качество молока и здоровье буренок. И таких роботов производят в России. А еще в этом году наши аграрии собрали богатый урожай. Только зерновых убрано в закрома 3,8 млн тонн. При этом осваивают и новые культуры, чтобы получить выгоду. Так, в 2025 году впервые побили рекорд по масличным культурам, и это не только подсолнечник, но и рапс, лен, соя. Это результат грамотного вложения инвестиций и выстраивания поэтапной работы. Но всё решают кадры, которые необходимо воспитывать со школьной скамьи. И в этом направлении власти республики ежегодно усиливают свою поддержку.

Пока одни буренки робко обнюхивают створки ворот, другие смело заходят внутрь. Еще только привыкают к металлическим работникам фермы. Такой робот сам почистит и помоет вымя и автоматически подсоединит стаканы доильного аппарата. А после всю систему продезинфицирует. Робот способен быстро провести анализ молока и здоровья коровы.

У нас тут 36 л – средний надой, а на «Афимилке», параллели – 33 литра. Роботы у нас технологию доения соблюдают, сосковую резину дезинфицируют. Поэтому передачи мастита нет. Альмир Мухарлямов, директор по общим вопросам племзавода «Урожай» /Илишевский район/

Система такая, что плохое молоко не поступит в общий накопитель. Роботы отечественного производства. Сейчас в хозяйстве Илишевского района их уже 14. В 2026 году станет вдвое больше, а поголовье буренок вырастет до 1500. Инвестпроект на более чем 1 млрд рублей был поддержан республикой.

Еще один крупный инвестпроект в АПК реализовали в Кармаскалинском районе. Тут появился селекционно-семеноводческий центр для очистки и сушки зерна с элеватором мощностью 120 тысяч тонн семян. В этом году он принял первый урожай из четырех районов.

Категорически не хватало объемов для хранения и для сушки. С влажностью поступает разной. Бывает и до 20%, но в среднем до 17-18%. Мы их сушим где-то до 12%. Руслан Кайгулов, директор селекционно-семеноводческого центра /Кармаскалинский район/

Семеноводческий центр построен рядом с железной дорогой, по ней продукция будет уходить по стране и за рубеж. Кроме того, цеха по очистке и сушке зерна и новые коровники ввело в строй сельхозпредприятие «Базы» в Чекмагушевском районе. Вложено порядка 790 млн рублей. Торговать республике есть чем. В этом году аграрии региона собрали 3 млн 800 тысячи тонн зерновых. За год в 1,5 раза вырос и объем экспорта продукции переработки.

На экспорт отгружено 68 тысяч тонн продуктов переработки, основными импортерами которых являются Германия, Латвия, Марокко и Туркмения. Зульфия Каримова, старший государственный инспектор управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан

При выращивании культур в хозяйствах начали использовать агродроны. Беспилотники могут засеивать поля, вносить удобрения и опрыскивать растения. Уборочная кампания 2025 года вновь ознаменовалась рекордами. В регионе средняя урожайность сахарной свеклы впервые достигла 485 центнеров с гектара. Заводы по ее переработке начали работу на месяц раньше, чем в предыдущие годы. «Раевсахар» как раз завершил масштабную реконструкцию на миллиард рублей и теперь без проблем перерабатывает 5,5 тыс. тонн свеклы в сутки. Еще одна рекордная цифра – объем собранных масличных достиг 1 млн тонн.

Глава республики Радий Хабиров не раз отмечал стратегическую важность сельского хозяйства. В этом году руководитель региона лично дал старт уборочной кампании, сев за руль комбайна. Он же по её окончании наградил передовиков, которые посвятили отрасли всю сознательную жизнь.

Я с самого детства, с трех лет с отцом работал. А уже после школы с 2006 года начал работать потихоньку слесарем, потом отучился, права получил и пошёл в сельское хозяйство. Николай Мудряк, комбайнер /Хайбуллинский район/

А это будущие специалисты, которые побьют сегодняшние рекорды. По новому федеральному проекту «Кадры в АПК» агроклассы появились в Буздякском и Нуримановском районах. При поддержке Минсельхоза был сделан ремонт и закуплено оборудование. В таком пространстве теперь ребята постигают тонкости выращивания культур, ухода за животными, управления дронами и инженерию. К примеру, создают макеты умных теплиц.

Человек может следить за ней удаленно. Например, с какого-то приложения. На ноутбуке мы видим систему управления, в которой можно открывать и закрывать форточку для проветривания, включать и выключать насос и, самое главное, менять освещение, что очень важно для растений. Арсений Шамукаев, учащийся лицея им. Р.С. Исмагилова с. Байгильдино /Нуримановский район/

А еще в классе есть такой тренировочный полигон. На нем роботы выполняют функции трактора и погрузчика. С их помощью можно, например, перемещать тюки с сеном, кормить и загонять животных. Так в игровой форме постепенно дети погружаются в свою будущую профессию.

Укомплектовать предприятия агропромышленного комплекса сотрудниками должен помочь проект «Кадры в АПК». По нему, в частности, аграрный университет получил 840 млн рублей на модернизацию и оснащение одного из корпусов. Своего рода подарок к 95-летию вуза.

Наш университет участвует в «Приоритете-2030», участвует во всех республиканских программах по совершенствованию, по поддержке развития, и наш агропромышленный комплекс получит прекрасные кадры, которые будут развивать нашу республику, нашу страну. Илдар Габитов, ректор Башкирского государственного аграрного университета

«Кадры в АПК» и национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» были запущены в этом году. Башкортостан занял второе место в стране по объемам поддержки.

Благодаря программе «Кадры в АПК» порядка 16 преподавателей получили собственное жилье бесплатно, за что мы благодарим министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Республики Башкортостан. Благодаря такой поддержке мы можем создавать свои семьи. Павел Москаленко, ассистент кафедры прикладной механики Башкирского государственного аграрного университета

Новоселье справили и 12 аграриев в Чишминском районе. По федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» для них построили дома.

Из Екатеринбурга переехали сюда на ПМЖ, экологически здесь чистый район и местное население доброжелательное. Инфраструктура тоже есть, вроде, Чишмы – небольшая местность, но тут всё развито. Тимур Хаитов, инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка