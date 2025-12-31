Новые фермы и внедрение ИИ: как развивается сфера АПК в Башкирии

Искусственный интеллект проникает в самые разные отрасли. Например, в сельское хозяйство. Теперь и в Илишевском районе коров доят роботы, а также отслеживают качество молока и здоровье буренок. И таких роботов производят в России. А еще в этом году наши аграрии собрали богатый урожай. Только зерновых убрано в закрома 3,8 млн тонн. При этом осваивают и новые культуры, чтобы получить выгоду. Так, в 2025 году впервые побили рекорд по масличным культурам, и это не только подсолнечник, но и рапс, лен, соя. Это результат грамотного вложения инвестиций и выстраивания поэтапной работы. Но всё решают кадры, которые необходимо воспитывать со школьной скамьи. И в этом направлении власти республики ежегодно усиливают свою поддержку.
Пока одни буренки робко обнюхивают створки ворот, другие смело заходят внутрь. Еще только привыкают к металлическим работникам фермы. Такой робот сам почистит и помоет вымя и автоматически подсоединит стаканы доильного аппарата. А после всю систему продезинфицирует. Робот способен быстро провести анализ молока и здоровья коровы.
Система такая, что плохое молоко не поступит в общий накопитель. Роботы отечественного производства. Сейчас в хозяйстве Илишевского района их уже 14. В 2026 году станет вдвое больше, а поголовье буренок вырастет до 1500. Инвестпроект на более чем 1 млрд рублей был поддержан республикой.
Еще один крупный инвестпроект в АПК реализовали в Кармаскалинском районе. Тут появился селекционно-семеноводческий центр для очистки и сушки зерна с элеватором мощностью 120 тысяч тонн семян. В этом году он принял первый урожай из четырех районов.
Семеноводческий центр построен рядом с железной дорогой, по ней продукция будет уходить по стране и за рубеж. Кроме того, цеха по очистке и сушке зерна и новые коровники ввело в строй сельхозпредприятие «Базы» в Чекмагушевском районе. Вложено порядка 790 млн рублей. Торговать республике есть чем. В этом году аграрии региона собрали 3 млн 800 тысячи тонн зерновых. За год в 1,5 раза вырос и объем экспорта продукции переработки.
При выращивании культур в хозяйствах начали использовать агродроны. Беспилотники могут засеивать поля, вносить удобрения и опрыскивать растения. Уборочная кампания 2025 года вновь ознаменовалась рекордами. В регионе средняя урожайность сахарной свеклы впервые достигла 485 центнеров с гектара. Заводы по ее переработке начали работу на месяц раньше, чем в предыдущие годы. «Раевсахар» как раз завершил масштабную реконструкцию на миллиард рублей и теперь без проблем перерабатывает 5,5 тыс. тонн свеклы в сутки. Еще одна рекордная цифра – объем собранных масличных достиг 1 млн тонн.
Глава республики Радий Хабиров не раз отмечал стратегическую важность сельского хозяйства. В этом году руководитель региона лично дал старт уборочной кампании, сев за руль комбайна. Он же по её окончании наградил передовиков, которые посвятили отрасли всю сознательную жизнь.
А это будущие специалисты, которые побьют сегодняшние рекорды. По новому федеральному проекту «Кадры в АПК» агроклассы появились в Буздякском и Нуримановском районах. При поддержке Минсельхоза был сделан ремонт и закуплено оборудование. В таком пространстве теперь ребята постигают тонкости выращивания культур, ухода за животными, управления дронами и инженерию. К примеру, создают макеты умных теплиц.
А еще в классе есть такой тренировочный полигон. На нем роботы выполняют функции трактора и погрузчика. С их помощью можно, например, перемещать тюки с сеном, кормить и загонять животных. Так в игровой форме постепенно дети погружаются в свою будущую профессию.
Укомплектовать предприятия агропромышленного комплекса сотрудниками должен помочь проект «Кадры в АПК». По нему, в частности, аграрный университет получил 840 млн рублей на модернизацию и оснащение одного из корпусов. Своего рода подарок к 95-летию вуза.
«Кадры в АПК» и национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» были запущены в этом году. Башкортостан занял второе место в стране по объемам поддержки.
Новоселье справили и 12 аграриев в Чишминском районе. По федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» для них построили дома.
Жилье предоставлено по соцнайму, но через 10 лет труженики полей смогут его выкупить всего за 1% от стоимости. Это пример заботы о тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность страны и республики.