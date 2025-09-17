В Башкирии появилась новая спортивная площадка

У школьников Чесноковки Уфимского района теперь есть новое место для занятий спортом. На территории учебного заведения торжественно открыли современную многофункциональную площадку.
Современная спортивная площадка появилась в школе в Чесноковке. На праздник собрались школьники, педагоги, родители, в общем, все, кто не равнодушен к спорту. Реализовать этот проект помогли при поддержке регионального филиала компании «Ультрадекор». Площадка получилась яркой и удобной: ровное прорезиненное покрытие, чёткая разметка, футбольные ворота и баскетбольные кольца.
Праздник дополнили показательные выступления воспитанников местного зала муай-тай. Под руководством тренера на новой многофункциональной площадке ребята продемонстрировали элементы боевого искусства.
Теперь школьники с удовольствием будут посещать уроки физкультуры, спортивные секции и тренироваться в комфортных условиях на свежем воздухе. Кстати, теперь школа станет площадкой не только для учебных занятий, но и районных соревнований.