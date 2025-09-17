В Башкирии появилась новая спортивная площадка

У школьников Чесноковки Уфимского района теперь есть новое место для занятий спортом. На территории учебного заведения торжественно открыли современную многофункциональную площадку.

Современная спортивная площадка появилась в школе в Чесноковке. На праздник собрались школьники, педагоги, родители, в общем, все, кто не равнодушен к спорту. Реализовать этот проект помогли при поддержке регионального филиала компании «Ультрадекор». Площадка получилась яркой и удобной: ровное прорезиненное покрытие, чёткая разметка, футбольные ворота и баскетбольные кольца.

На протяжении 10 лет компания «Ультрадекор» помогает Уфимскому району: школам, детским садам, в реализации каких-то спортивных объектов.

Равиль Сабиров, представитель компании «Ультрадекор» по Республике Башкортостан
Фото №1 - В Башкирии появилась новая спортивная площадка

Я думаю, площадка будет востребованной. Не просто для занятий, а будут организованы занятия спортом, занятия в секциях. Это даст движению новому спорта в Чесноковке новый импульс.

Андрей Федосов, исполняющий обязанности главы администрации Чесноковского сельсовета Уфимского района

Праздник дополнили показательные выступления воспитанников местного зала муай-тай. Под руководством тренера на новой многофункциональной площадке ребята продемонстрировали элементы боевого искусства.

Ну да, конечно, обязательно. Как без спорта. В свое время занимались тоже, да. Сейчас уже так, поддерживаем, больше работа, дела, но все равно спорт не оставляем, в форме держим маленько себя.

Владимир Дугин, житель с. Чесноковка

Теперь школьники с удовольствием будут посещать уроки физкультуры, спортивные секции и тренироваться в комфортных условиях на свежем воздухе. Кстати, теперь школа станет площадкой не только для учебных занятий, но и районных соревнований.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ