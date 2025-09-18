Жителя Башкирии осудят за нападение на сотрудника полиции

По данным прокуратуры республики, инцидент произошел в августе 2025 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил конфликт со своими родителями. В результате они вызвали полицию. Не желая подчиняться законным требованиям стражей порядка, он ударил ногой одного из них. После этого мужчину доставили в отделение, где он продолжил оскорблять правоохранителей.