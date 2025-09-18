Жители Башкирии могут освоить новую профессию по нацпроекту «Кадры»

С 2025 года в Башкортостане реализуется национальный проект «Кадры». В рамках него жители республики могут пройти обучение по образовательным программам, разработанным с учетом требований рынка труда. Наибольшим спросом среди россиян пользуются программы подготовки для IT-сферы, электроэнергетического сектора и строительства.

Различать типы кабельных систем, разбираться в технологии монтажа, анализировать технические схемы и планы. Эти знания и навыки Шамилю Галиулину необходимы, чтобы освоить профессию кабельщика-спайщика. Вот уже полтора года он работает в телекоммуникационной компании и недавно решил сменить квалификацию. В современном мире, говорит Шамиль Галиулин, данная специальность очень важна. Всемирная сеть и общение на расстоянии – неотъемлемая часть нашей жизни. И ключевую роль в развитии телекоммуникационной инфраструктуры играет деятельность кабельщиков-спайщиков.

Это так называемая технологическая катушка. А эта тонюсенькая нить – оптическое волокно. Одной такой ниточки достаточно, чтобы подключить к высокоскоростному интернету целый квартал.

Новую специальность Шамиль Галиулин бесплатно осваивает в рамках национального проекта «Кадры». Обучение предоставляет региональный оператор данной программы – Башкирский межотраслевой институт.

Повысить квалификацию или освоить новую специальность в рамках нацпроекта могут не только сотрудники предприятий, но и безработные. Причем особой популярностью данная программа пользуется среди женщин. Например, мам, находящихся в декретном отпуске или воспитывающих детей дошкольного возраста. А вот среди профессий наиболее востребованы те, что связаны с IT-сферой, электроэнергетическим сектором и строительством. Всего же на выбор предоставляется свыше 350 направлений.