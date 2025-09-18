В Башкирии инфекционная больница отмечает 115-летие

115 лет в борьбе с невидимым врагом. Республиканская клиническая инфекционная больница отмечает юбилей. Вот уже более века медики учреждения находятся на передовой борьбы с опасными инфекциями, первыми вставая на защиту здоровья жителей республики, проявляя профессионализм и самоотверженность. Как это было, например, в период пандемии.

Медицинские работники инфекционной больницы работали в сложных условиях, спасая жизни тысяч пациентов. Сегодня медики получили заслуженные награды. У многих в трудовой единственная запись – инфекционная больница. Придя сюда ещё в студенчестве, они остались верны.