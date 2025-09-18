В Башкирии прошел праздник для семей сотрудников нефтегазовой промышленности

Если строить город, то только всей семьей. Так решила компания «Газстройпром», организовав День работника нефтяной и газовой промышленности для своих сотрудников. Мама, папа, я – семейный подряд на работе и дома, независимо от дальних расстояний, которые случаются, когда глава семьи на вахте.

На таких праздниках общаемся, встречаемся всей семьей, весело проводим время среди таких же вахтовиков. Анна и Николай Мосуновы

Тема демографии стала одной из главных на заседании Государственного Совета по итогам 2024 года. Президент страны Владимир Путин обозначил необходимость активного участия бизнеса в поддержке семейной политики. Забота о здоровье сотрудников и их семей, дополнительные выходные дни, детские лагеря – социальная политика для компании «Газстройпром» всегда была в приоритете. Большинство работников строительного холдинга – вахтовики. Месяцами они находятся вдали от дома, а потому для них особенно важно не терять ощущение тепла и поддержки семьи.

Как только ты ставишь себя на место того производителя, того сварщика, который живет в комнате на шесть человек, который с утра до вечера работает при температуре -20 градусов, ты прекрасно осознаешь, что ему нужно, чтобы он чувствовал, что все это он делает не зря. Безусловно, это дети, жены. Поэтому все наши проекты ориентированы на то, чтобы мы могли помочь нашим сотрудникам добиться вот этого момента счастья, когда все эти моменты, все эти силы, которые они приложили на стройке, были оценены. Николай Ткаченко, генеральный директор АО «Газстройпром»

Когда один из родителей уезжает далеко, на недели и даже месяцы, семья должна быть особенно сплочённой. Егор Усманов – электромонтажник, два года работает вахтами. Недавно у него родилась дочь Арина. И сейчас они с супругой делают всё возможное, чтобы, даже находясь за тысячи километров, каждый вечер папа бывал дома.

Помогает телефонная связь, есть интернет, мы всегда на связи. Это особая любовь, непередаваемая абсолютно. Екатерина Усманова

Такие мероприятия – это возможность побыть вместе: не дома или в привычном парке, а в самой настоящей Школе героев – строителей «Газстройпрома», – где можно посетить необычные уроки.

Да, мне очень нравится, только что прошли урок физики и химии, физкультуры. Это очень интересная задумка, что надо проходить уроки увлекательно. Аделина Шарипова

Это уже второй семейный фестиваль за этот сезон, где приветствуется посетить именно всей семьей: мама, папа, дети. Очень классно проходит мероприятие, есть такие творческие люди, кто-то танцует, поет, очень талантливые. Айгуль Рахматуллина, организатор праздника

Сдать ГТО, поработать наладчиком труб. Для студентов Корпоративный университет «Газстройпрома» подготовил образовательный квест. А еще в Школе героев можно было порисовать настоящей нефтью, чтобы через творчество больше узнать о профессии родителей.

Про папину, мамину профессию, старшим мы рассказываем о составе нефти, как ее добывают, а младшим просто даем возможность порисовать. Ангелина Гильфанова, волонтер

Знать о профессиях родителей, понимать, чем они занимаются на работе, — важно даже для самых маленьких. Это помогает проще пережить долгую разлуку.

Привыкнуть к вахтовому методу работы и длительному отсутствию дома кого-то из семьи помогают и штатные психологи «Газстройпрома». Сплотиться семье помогают и вот такие встречи. Забота и внимание необходимы всем, а потому компания старается как можно чаще объединить близких увлекательным и полезным делом.

Мы участвуем везде, были с мальчиками на зимнике, летнике, ребята были в лагере, всё очень здорово. Светлана Сахапова

Этим летом в рамках Петербургского международного экономического форума Правительство Башкортостана и «Газстройпром» подписали Соглашение о сотрудничестве. Регион официально стал опорным для крупнейшей российской строительной компании, а забота о жителях Башкортостана распространяется теперь не только на сотрудников, но и членов их семей.

Когда у вахтовика всё хорошо дома, и жена, и ребенок, и мама, тогда, в общем, и работа спорится. Николай Ткаченко, генеральный директор АО «Газстройпром»