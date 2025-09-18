В Башкирии прошел праздник для семей сотрудников нефтегазовой промышленности

Если строить город, то только всей семьей. Так решила компания «Газстройпром», организовав День работника нефтяной и газовой промышленности для своих сотрудников. Мама, папа, я – семейный подряд на работе и дома, независимо от дальних расстояний, которые случаются, когда глава семьи на вахте.
Тема демографии стала одной из главных на заседании Государственного Совета по итогам 2024 года. Президент страны Владимир Путин обозначил необходимость активного участия бизнеса в поддержке семейной политики. Забота о здоровье сотрудников и их семей, дополнительные выходные дни, детские лагеря – социальная политика для компании «Газстройпром» всегда была в приоритете. Большинство работников строительного холдинга – вахтовики. Месяцами они находятся вдали от дома, а потому для них особенно важно не терять ощущение тепла и поддержки семьи.
Когда один из родителей уезжает далеко, на недели и даже месяцы, семья должна быть особенно сплочённой. Егор Усманов – электромонтажник, два года работает вахтами. Недавно у него родилась дочь Арина. И сейчас они с супругой делают всё возможное, чтобы, даже находясь за тысячи километров, каждый вечер папа бывал дома.
Такие мероприятия – это возможность побыть вместе: не дома или в привычном парке, а в самой настоящей Школе героев – строителей «Газстройпрома», – где можно посетить необычные уроки.
Сдать ГТО, поработать наладчиком труб. Для студентов Корпоративный университет «Газстройпрома» подготовил образовательный квест. А еще в Школе героев можно было порисовать настоящей нефтью, чтобы через творчество больше узнать о профессии родителей.
Знать о профессиях родителей, понимать, чем они занимаются на работе, — важно даже для самых маленьких. Это помогает проще пережить долгую разлуку.
Привыкнуть к вахтовому методу работы и длительному отсутствию дома кого-то из семьи помогают и штатные психологи «Газстройпрома». Сплотиться семье помогают и вот такие встречи. Забота и внимание необходимы всем, а потому компания старается как можно чаще объединить близких увлекательным и полезным делом.
Этим летом в рамках Петербургского международного экономического форума Правительство Башкортостана и «Газстройпром» подписали Соглашение о сотрудничестве. Регион официально стал опорным для крупнейшей российской строительной компании, а забота о жителях Башкортостана распространяется теперь не только на сотрудников, но и членов их семей.
Поддержка психологов, детские лагеря, семейные фестивали, участие вместе с родителями в патриотических акциях помогут сохранить в детских воспоминаниях не долгие командировки папы или мамы, а счастливые часы, проведенные вместе.