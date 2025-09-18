В Уфе проводили в последний путь Героя России Ильдара Суфиярова

В Уфе проводили в последний путь Героя России Ильдара Суфиярова. Он погиб в апреле 2024-го, но тело доставили на малую Родину только сейчас. Похороны прошли с воинскими почестями, на церемонии присутствовал глава республики, а также семья и сослуживцы, которые рассказали о последних минутах жизни героя.

Похороны на государственном уровне проходят крайне редко. Но сегодня — особый случай. Всё-таки прощаются с Героем России. В здание ГКЗ «Башкортостан» желающие проводить Ильдара Суфиярова в последний путь шли нескончаемым потоком. Слова скорби выразил и глава региона.

Мы приняли для себя принципиальное решение, что обязательно должны найти и вернуть тело героя на родную землю. Благодаря нашим воинам — огромное спасибо тем, кто его нашёл, — мы сумели это сделать. Это было очень важно для всех нас, и мы привезли его домой. Родная земля сегодня примет его в свои объятия. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Путь домой занял почти полтора года. Ильдар Суфияров погиб в апреле 2024-го. Но найти и забрать тело сослуживцы смогли только неделю назад. Всё благодаря единственному выжившему очевидцу тех событий. Боец, который больше года был в плену, после возвращения к своим посчитал долгом показать место гибели командира.

В последнем бою группа из пяти человек под командованием Ильдара Суфиярова противостояла шестикратно превосходившим силам запрещенного в России нацбатальона «Азов»*. На предложение сдаться башкирские бойцы ответили отказом. Завязался бой. Более двух часов воины из республики как могли удерживали позицию. А ведь Ильдар Суфияров даже не был профессиональным военным. На СВО пошел в 2023-м году добровольцем, в 54 года. Изначально попал в реактивную батарею.

Буквально за месяц до трагической гибели перевёлся в мотострелковый батальон имени Даяна Мурзина. Первоначально Ильдара Суфиярова представляли к Ордену Мужества. Увидев на листе боевой славы описание подвига, командование полка решило пересмотреть прошение к Минобороны. Большую поддержку в этом вопросе оказал глава Башкортостана Радий Хабиров.

Ильдар Суфияров почти 30 лет работал на нефтеперерабатывающем заводе. После гибели военнослужащего на территории предприятия открыли его бюст. В уфимской школе №56, где он учился, установили парту Героя. Его имя увековечили на стеле в парке Победы, а уфимский городской Совет принял решение присвоить имя бойца одной из улиц столицы.

У Ильдара Суфиярова остались мать, жена и двое детей. Дочь еще учится в школе, а вот старший сын — студент. Теперь ему предстоит стать главой семьи, как его когда-то и учил отец.

После прощания гроб с телом Героя России погрузили на лафет и провезли по одной из центральных улиц столицы. В одном строю прошли все те, кто знал Ильдара Суфиярова лично и кто не смог остаться равнодушным к подвигу солдата, в том числе и глава республики.

Похоронили старшего лейтенанта Суфиярова на Южном кладбище. По мусульманским традициям мулла прочитал коллективную молитву, после чего почетный караул, как и положено по воинскому уставу, произвел несколько выстрелов в небо. Семье на вечное хранение передали флаг, который укрывал гроб героя, — символ страны, ради которой он и отдал свою жизнь.