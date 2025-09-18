В Уфе состоялось открытие фестиваля «Вернуть детство»

В Уфе состоялось открытие окружного фестиваля для воспитанников детских домов «Вернуть детство». В Башкирской филармонии развернулась выставка творческих поделок участников, представляющая колорит каждого региона. В мероприятии приняли участие 370 детей и подростков Приволжского федерального округа.

Программа фестиваля включает в себя интеллектуальные, творческие и спортивные конкурсы. Ребята в течение трех дней посетят экскурсии по городу, колледжи и университеты для выбора будущей профессии. Для них подготовлены мастер-классы с участием известных общественных деятелей и блогеров. Проект направлен на создание условий для успешного развития потенциала каждого ребенка.