В Уфе в РКБ работает единственный в регионе кабинет диабетической стопы

В Республиканской клинической больнице функционирует единственный в регионе кабинет диабетической стопы. Специалисты могут с помощью современного оборудования диагностировать осложнения у пациентов, у которых есть проблемы с конечностями, а ещё выявить повреждения. Кабинет появился в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Стоит отметить, что в Башкортостане сахарным диабетом страдают около 150 тысяч человек. Поэтому в медучреждении уделяют внимание и другому направлению. В больнице есть кабинет лазерной коагуляции диабетической ретинопатии. Там проводят лазерные операции на сетчатки глаз.