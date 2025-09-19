В Уфе в РКБ работает единственный в регионе кабинет диабетической стопы

В Республиканской клинической больнице функционирует единственный в регионе кабинет диабетической стопы. Специалисты могут с помощью современного оборудования диагностировать осложнения у пациентов, у которых есть проблемы с конечностями, а ещё выявить повреждения. Кабинет появился в рамках национального проекта «Здравоохранение».